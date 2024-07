Seit über einem Jahr widmet sich die Stuttgart-Marketing GmbH mit dem Projekt „Stuttgarter Lieblingsviertel“ den vielfältigen Facetten der Stadt. Neben den bekannten Klassikern werden hier auch unbekanntere Ecken vorgestellt, die mit ihrem besonderen Charme das authentische Stuttgart repräsentieren. Die lustmachenden Texte und die außergewöhnliche Bildsprache sollen nicht nur die Einheimischen, sondern auch Tourist:innen zu Entdeckungstouren durch die teils noch unentdeckten Stadtquartiere einladen.Nach den Stadtvierteln im Zentrum werden nun die Lieblingsviertel im Stuttgarter Süden in den Fokus gerückt. Unter dem Motto „Ab in den Süden“ geht es südwärts vom Gerberviertel nach Heslach, Südheim und auf die Karlshöhe sowie vom Heusteig- ins Lehenviertel. Die Vielfalt des Stuttgarter Südens wird dabei durch typische sowie außergewöhnliche Orte, Stadtoasen, Schauplätze, Citydates und Stadtgeschichten erlebbar gemacht. Einen Auszug gibt es in der Broschüre im Magazinformat „Ab in den Süden“, die ab sofort kostenlos in der Tourist-Information „i-Punkt“ in der Königstraße 1A erhältlich ist. Noch mehr zu entdecken gibt es in der umfangreichen Online-Welt unter www.lieblingsviertel-stuttgart.de . Hier können Interessierte virtuell in die einzelnen Stadtviertel eintauchen.„Unsere eingehende Beschäftigung mit den Vierteln hat uns gezeigt, wie viel Potenzial in den Stadtquartieren steckt. Es lohnt sich, diese touristisch in den Vordergrund zu rücken und als eigenständiges Angebot für Stuttgart-Gäste zu präsentieren. Das positive Feedback, das wir zum Projekt erhalten, bestätigt uns in unserer Arbeit und motiviert uns, weiterzumachen“, so Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH.„Die intensive und aufwändige Recherche, die eigene Contentproduktion und die eigens kreierte Bildwelt machen das Projekt „Stuttgarter Lieblingsviertel“ so besonders. Um das Thema zu illustrieren, wurden bislang über 15.000 Bilder zu den Lieblingsvierteln aufgenommen. Wir freuen uns sehr, nun mit den Quartieren im Süden durchzustarten“, ergänzt Carolyn Hayes, Projektleiterin der „Stuttgarter Lieblingsviertel“.Aktuell ist das Lieblingsviertel-Projekt in ganz Stuttgart sichtbar: Die Motive sind in Stadtbahnen, an Bauzäunen, auf Infoscreens und City-Light-Postern zu sehen, unterstützt durch eine starke Präsenz auf Social Media unter dem Hashtag #lieblingsviertelstuttgart.Und es gibt noch mehr zu erwarten: Nach dem Süden heißt es „Go West“, gefolgt von den Lieblingsvierteln im Stuttgarter Osten und Norden.Weitere Informationen unter www.lieblingsviertel-stuttgart.de