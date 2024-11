Weinbrand International Platz 1: Strauch Destillerie Barrignac 10 Jahre siegt beim Falstaff Spirits Special 2024

Ein Fest der Aromen und des Genusses – die Strauch-Destillerie hat Grund zum Feiern! Mit herausragenden Bewertungen für zwei ihrer exklusiven Brände aus der Serie „Im kleinen Schwarzen“ erzielt die Strauch-Destillerie beim renommierten Falstaff Spirits Special 2024 einen eindrucksvollen Erfolg. Der Barrignac 10 Jahre und der Cigarrignac erhielten sensationelle 96 und 94 Punkte und bestätigten damit den exzellenten Ruf, den die Destillerie sich über die Jahre erarbeitet hat. Dies ist nicht nur ein Triumph des Handwerks, sondern auch ein Beweis für die Leidenschaft, die hinter jedem einzelnen Tropfen steckt. Falstaff, das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum, ist bekannt für seine strengen Maßstäbe. Mit seiner Expertise in Weinen, Spirituosen und Kulinarik prüft Falstaff jedes Jahr hunderte Produkte – doch nur die erlesensten Brände erreichen das Prädikat der Spitzenklasse. Die Auszeichnung für Barrignac und Cigarrignac ist daher ein wahres Gütesiegel für die Strauch-Destillerie und steht symbolisch für höchste Qualität und vollendete Handwerkskunst.Der Barrignac 10 Jahre , geprägt von komplexen Aromen von Eichenholz und Gewürzen, besticht durch eine Tiefe und Eleganz, die die Jury auf ganzer Linie überzeugte. Der Cigarrignac begeistert mit samtigen Noten von dunkler Schokolade und Tabak und ist der ideale Begleiter für einen genussvollen Abend – eine Hommage an die Kunst des Destillierens und den Geist der Vollendung.Mit diesen Auszeichnungen steht die Strauch-Destillerie an der Schwelle zu neuen, internationalen Erfolgen. Die Nachfrage nach den edlen Bränden „im kleinen Schwarzen“ steigt und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft präsentiert sich die Destillerie als eine der ersten Adressen für Genießer und Kenner. Ein einzigartiges Geschenk für die Festtage, das nicht nur überrascht, sondern auch lange in Erinnerung bleibt.Die Zukunft der Strauch-Destillerie verspricht Genusserlebnisse auf höchstem Niveau. Die ausgezeichneten Brände, die zu den besten der Welt gehören, sind nicht nur ein Aushängeschild für die Region, sondern auch ein Versprechen für das, was noch kommen mag.„Feel the Spirit“ – ein Leitspruch, der einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt wird. Weihnachten wird edel, vollmundig und unverwechselbar – und die Strauch-Destillerie lädt alle ein, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden.