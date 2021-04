Strandhotel Duhnen erneut für den „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert

Die Oskar-Patzelt-Stiftung nimmt sich seit 1994 bundesweit der Würdigung hervorragender Leistungen mittelständischer Unternehmen an und verleiht jährlich im Herbst den Wirtschaftspreis „Großer Preis des Mittelstandes”. Als einziger Wirtschaftspreis Deutschlands werden nicht nur Zahlen, sondern das mittelständische Unternehmen als Ganzes, in seiner komplexen Rolle in der deutschen Gesellschaft betrachtet.



„Die diesjährige Nominierung unter dem Motto „Jetzt erst recht!“ ist für meine Frau und mich sowie unsere 85 Mitarbeiter und Auszubildenden in diesen herausfordernden Zeiten eine große Ehre. Die Investitionen der letzten Jahre in den Bereichen Employer Branding, nachhaltige Resourcenplanung, Modernisierung und Digitalisierung sehen wir bestätigt“, so Hotelier Kristian Kamp.



Die Unternehmen werden dabei nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem bewertet, das aus fünf Wettbewerbskriterien besteht. Darunter fallen die Gesamtentwicklung des Unternehmens, die Schaffung bzw. Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, der Modernisierungs- und Innovationsgrad, das Engagement in der Region sowie Service- und Kundennähe unter Berücksichtigung des Marketings. Gefordert sind hervorragende Leistungen in allen Kriterien.



Ziele dieses in Deutschland einzigartigen Preises sind die Anerkennung der unternehmerischen Verantwortung sowie der Kultur der Selbstständigkeit unter dem Motto „Gesunder Mittelstand - Starke Wirtschaft – Mehr Arbeitsplätze“. Zudem soll die Netzwerkbildung im Mittelstand gefördert werden. Ein weiteres Merkmal ist die Präsentation und Popularisierung der Erfolge engagierter Unternehmerpersönlichkeiten.



Bei der diesjährigen Preisverleihung am 25. September im MARITIM Hotel Düsseldorf wird sich herausstellen, ob die Vertreter aus Cuxhaven die große Bühne als Preisträger oder Finalist stellvertretend für unternehmerisches Engagement in unserem Land betreten werden.

(lifePR) (