Hope Channel TV auch in Luxemburg zu sehen

Ab Mitte April 2018 ist der christliche Fernsehsender Hope Channel auch bei Easyplay TV und Ulango TV zu sehen.



Somit ist „Hope Channel Deutsch“ nicht nur über Receiver von Easyplay TV in den Wohn-Wirtschaftsgemeinschaften in Deutschland und in den Benelux Staaten empfangbar, sondern auch beim europäischen IP-TV Portal Ulango.



Allein über Easyplay können dann über 235.000 Haushalte hauptsächlich in Deutschland und Luxemburg den Hope Channel empfangen.



Die notwendige App kann über Google Store oder Amazon bezogen werden.



Hope Channel ist ein TV-Sender der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventis¬ten, der vom Medienzentrum „STIMME DER HOFFNUNG e. V.“ (Sitz in Alsbach-Hähnlein) betrie¬ben wird. Der Sender gehört zur internationalen Senderfamilie HOPE Channel, die 2003 in den USA gegründet wurde und aus mittlerweile 47 nationalen Sendern besteht.

