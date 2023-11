Das neue Hope TV-Programm

Hope TV, der christliche Fernsehsender, erweitert sein Programmangebot ab Dezember 2023. Neben einer Reihe neuer wöchentlicher Formate wird es auch mehr aktuelle Sendungen zu regelmäßigen Sendezeiten geben.„Unsere Zuschauer haben sich mehr und frische Sendungen gewünscht und weniger Wiederholungen“, so Paulin Giurgi, Vorstand Programme und Kommunikation bei Hope Media Europe e.V.. „Diesem Wunsch kommen wir nach. Unser Ziel bis Ende 2025 ist es, zwanzig Stunden neue Inhalte pro Woche zu bieten.“Dank moderner Technologien und veränderter Produktionsprozesse ist es Hope TV möglich, das Programmangebot in Menge und Inhalt zu verbessern. Das neue Programm wird aktueller und abwechslungsreicher sein und Themen aus den Bereichen Glaube, Familie, Gesellschaft und Lebenshilfe abdecken.„Trotz der Vielzahl an technischen, organisatorischen und finanziellen Veränderungen, die so eine Programmerweiterung mit sich bringt, steht Jesus Christus bei Hope TV an erster Stelle“, betont Giurgi. „Wir wollen Menschen die Botschaft der Hoffnung vermitteln und ihnen zeigen, wie sie ein Leben mit Christus führen können.“Zeitgleich erhält Hope TV ein neues, frisches Senderlayout. Das Hope TV-Logo behält dabei das Erbe der Fernsehmarke bei und interpretiert es neu. Es erhält damit ein modernes und zukunftsgerichtetes Auftreten und ein zeitgemäßes Markenimage.Das neue Senderlayout und erweiterte Programmangebot werden in dervorgestellt.