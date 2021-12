Vitaminbome für kalte Tage - Heiße Orange mit Ingwer

3 Saftorangen

1 Stück Ingwer, 2-3 cm

1 Zimtstange bzw. Zimtpulver

Honig zum Süßen

Zitrone nach Bedarf

Heißes Wasser

Jetzt, wenn die Tage kürzer werden und die Sonne knapp, Füße und Nasen dauerkalt sind und wir es uns gemütlich machen wollen – gibt es hier das perfekte Getränk, um frierende Finger und Gemüter auch im Pausenraum wieder aufzuwärmen.In einem hippen Café an der Warschauer Straße habe ich vor einigen Jahren eine „HOMI“ bestellt, sehr genossen und bin seither ein großer Fan dieses simplen Getränks. HOMI oder „Heiße Orange Mit Ingwer“ läßt sich prima mit einfachen Zutaten und wenigen Schritten zubereiten und eignet sich auch für ein Pausengetränk mit Kolleg*innen in der Teeküche. Dem Duft von HOMI wird wohl kaum eine*r widerstehen können. Meine ganze Familie liebt dieses gesunde und belebende Getränk mittlerweile. Es ist mehr als nur ein Tee, anders als heiße Zitrone und passt ganz wunderbar in die beginnende gemütliche Vorweihnachtszeit.Und so einfach geht’s:Den Ingwer in Scheiben schneiden, die Orangen auspressen und alles auf zwei Tassen verteilen. Mit kochendem Wasser wird dieser Mix nach Belieben aufgegossen. Zum Schluss kann das leckere Getränk mit Honig gesüßt und mit Zimt abgeschmeckt werden. Für noch mehr Pfiff sorgt ein Schuss Zitrone.HOMI kann alternativ auch in einer Kanne zubereitet werden – hier kann die Zimtstange besonders gut ziehen.Ich wünsche viel Freude beim Ausprobieren und Genießen!