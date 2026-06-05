Unionhilfswerkerin: Anke Felden

Kennen Sie eigentlich die Kolleginnen und Kollegen von nebenan, aus anderen Abteilungen oder Standorten? Bei 130 Einrichtungen und Projekten, verstreut in ganz Berlin, fast unmöglich! In der Reihe "Unionhilfswerker*innen" stellen wir Ihnen deshalb regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor - zugegeben mit etwas ungewöhnlichen Fragen. Die perfekte Basis für einen Plausch beim nächsten Treffen! Heute lernen Sie Anke Felden aus dem Berufsbildungsbereich der USE kennen.



Name: Anke Felden



Alter: 57



Beruf: Berufspädagogin



Was genau machen Sie da?



Ich unterstütze die Fachkräfte methodisch – didaktisch in der Umsetzung der Beruflichen Bildung.



Was mögen Sie am liebsten an Ihrem Beruf?



Die Arbeit mit den Beschäftigten und den Fachkräften.



Was wollten Sie werden als Sie klein waren?



Ich wollte Astronautin werden. Ich wollte so gerne unsere Erde aus dem Weltall sehen und fremde Welten erforschen.



Was ist das Schrägste, was Ihnen bisher in Ihrem Berufsleben passiert ist?



Ursprünglich komme ich aus der Hotellerie. In meiner Ausbildung stand Herbert Grönemeyer vor mir und ich habe ihn nicht erkannt. Dafür habe ich ihm etwas über Brandschutz im Hotelzimmer erklärt.



Welche Tätigkeit beherrschen Sie neben dem Job so gut, dass man Sie dafür bezahlen würde?



Ich kann sehr gut Vernetzen und Organisieren.



Am Wochenende mache ich am liebsten…?



Einen Strandspaziergang mit den Füßen in der Ostsee. Das kälteste waren 3 Grad.



Was ist Ihr Lieblingsplatz/-ort?



Am liebsten bin ich an der See oder am Meer.



Auf welchen Luxus könnten Sie verzichten?



Ich könnte sehr gut auf den Fernseher und das Handy verzichten.



Sie dürfen drei Gegenstände mit auf eine einsame Insel nehmen. Welche wären das?



Mein Kopfkissen, ein gutes Buch und Sonnencreme.



Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, zu welcher Zeit hätten Sie gern gelebt?



Das ist schwierig, mit dem Wissen von Heute – am liebsten Heute. Und ich würde gerne auch mal bei Luis dem 14. vorbeischauen in Versailles.



Was sollte jeder Mensch einmal im Leben getan haben?



Jeder Mensch sollte einmal in Neu York unter dem Weihnachtsbaum (im Bryant Park) stehen und „Ich war noch niemals in New York“ singen.



Welche Superkraft hätten Sie gern: Unsichtbar sein können, Gedanken lesen oder fliegen?



Ich würde gerne fliegen können.



Zum Schluss: Wen möchten Sie bei der Gelegenheit grüßen?



Alle meine Freunde und Bekannten, die auf der Welt verteilt leben.

(lifePR) (