Pop-Duo Glasperlenspiel bringt 500. STARKE KINDER KISTE nach Böblingen. Meilenstein im bundesweiten Kita-Programm der Karlsruher Stiftung Hänsel+Gretel gegen sexualisierte Gewalt an Kindern.

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel hat im Jahr 2019 begonnen die „STARKE KINDER KISTE“ bundesweit in Kindergärten auszurollen. Mit einem Investment von bislang 1.2 Million Euro, aus Spenden und Fördergeldern, wurden inzwischen mehr als 1.700 Kitas für die Umsetzung des vom Petze-Institut Kiel entwickelten Kita-Programms gewonnen. Rund 180.000 Kinder haben bereits von dem Präventions-programm profitiert.



Hänsel+Gretel das Ziel ausgegeben, mit insgesamt 1.000 „STARKE KINDER KISTE“ bis ins Jahr 2029 mehr als 500.000 Kinder zu erreichen. Dabei stellt die 500. „STARKE KINDER KISTE“, die jetzt gemeinsam mit Glasperlenspiel von der Stiftung nach Böblingen gebracht wird, einen Meilenstein für das Projekt dar.



Im Rahmen des Couch Konzertes mit Glasperlenspiel am 21.12.2024 in den Kultur Mercaden, Böblingen wurde die normalerweise knallrote „Schatzkiste“ als goldene „STARKE KINDER KISTE“ auf der Bühne präsentiert und an die Fachstelle thamar übergeben, die den ersten Kitas der Region, die sich im neuen Jahr dem Projekt anschließen, die Kiste überreicht. thamar Böblingen ist eine der bundesweit 70 Fachstellen, die das Programm in Kitas schulen.



Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg aka GLASPERLENSPIEL unterstützen die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel seit 2010 und sagen: „Wir sind mit ganzem Herzen engagiert bei Hänsel+Gretel, die sich unermüdlich einsetzen, Kinder vor sexualisierter Gewalt zu bewahren. Carolin sagt weiter: „die ‚Starke Kinder Kiste‘ ist für Kita-Kinder der perfekte Weg, auf Entdeckungsreise des eigenen Körpers, der eigenen Gefühle und Wahrnehmungen zu gehen und damit besser geschützt zu sein.“

(lifePR) (