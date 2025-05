"Die unterschätzte Pandemie – Kindesmissbrauch als globale Herausforderung"

Er hat gesellschaftliche Tabus gebrochen und weltweit Anerkennung für seine Arbeit erhalten: Prof. Dr. Dr. Klaus Michael Beier ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Sexualmedizin und der Täterprävention. In dieser besonderen Folge sprechen wir mit dem Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité Berlin über die erschütternden Dimensionen sexuellen Kindesmissbrauchs – und warum er diese als „Trauma-Pandemie“ bezeichnet.



Warum fehlen trotz alarmierender Zahlen globale Maßnahmen? Was braucht es wirklich, um Betroffene besser zu versorgen – und Täter zu stoppen, bevor sie zu Tätern werden? Wir werfen einen Blick auf die Versäumnisse der Politik, die Verantwortung der Gesellschaft, die Herausforderungen im digitalen Raum – und die unbequeme, aber notwendige Rolle der Prävention bei Menschen mit pädophiler Neigung.



Ein Gespräch über Mut, Widerstände, therapeutische Ansätze und die Hoffnung, dass eines Tages Prävention genauso selbstverständlich gefördert wird wie die Bekämpfung jeder anderen Pandemie.

