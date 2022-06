"Villa für Wildbienen" und "Neu-Balkonesien": Bundesweit bereits über 42 Hektar für Insekten gestaltet

Naturgärten sehen wilder aus als konventionelle Gärten. Sie sind farbenfroh, haben viele Strukturen wie Staudenbeete, Trockenmauern, Totholzhaufen und Sandlinsen. Und sie locken damit eine Vielzahl verschiedenster Tierarten an, allen voran Insekten. Doch nicht jedem gefällt das., so Julia Sander, Koordinatorin des Pflanzwettbewerbs.Wer in seinem Garten etwas für Insekten tut, gewinnt mit etwas Glück Geld- und Sachpreise. Ehemalige Gewinnerinnen und Gewinner lädt die Stiftung für Mensch und Umwelt zur Teilnahme in der Wettbewerbsjury ein. Die Jury bewertet neben der Gartenarbeit die Kommunikation:Wird die Presse zu einer Gartenführung eingeladen? Nutzen die Gärtnerinnen und Gärtner die Social Media, um auf sich und ihr Tun aufmerksam zu machen? Diese Aspekte sind wichtig, damit möglichst viele Menschen inspiriert werden, sich ebenfalls für die Bienen zu engagieren. Die Teilnahme ist noch bis zum 31. Juli 2022 möglich: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de