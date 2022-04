Bundesweiter Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen!“ 2022 erfolgreich gestartet

Die Stiftung für Mensch und Umwelt freut sich über die ersten Beiträge und erwartet mit Spannung die nächsten Wochen. Obwohl der Wettbewerb noch bis zum 31. Juli läuft, sind alle bisher registrierten Beiträge schon online: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de Die Seite wird fortlaufend aktualisiert, sodass sich Interessierte immer wieder neu inspirieren lassen können.Mit dem Pflanzwettbewerb mobilisiert die Stiftung unterschiedlichste Menschen, für die bedrohten Insekten aktiv zu werden. Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass nicht nur die neu entstandenen Gärten bewertet werden, sondern auch das Engagement selbst sowie die Verbreitung von Infos rund um das Thema.Wer mitmachen möchte, stellt seinen Beitrag bis zum 31. Juli 2022 online: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de/registrierung.html Gefragt sind eine Kurzbeschreibung sowie Vorher-Nachher-Fotos zur Aktion und zur neu gestalteten Blühfläche.so Julia Sander, Koordinatorin des Pflanzwettbewerbs. Glocken­blumen, Ginster und Herzgespann sind zum Beispiel prima geeignet. Kostenlose Listen mit heimischen, bienenfreundlichen Pflanzen bietet die Stiftung in ihren Naturgarten-Fachinfos an: www.deutschland-summt.de/bienenweide-pflanzlisten-und-leitfaeden.html Ab Ende April können sich engagierte Kindergärten und Grundschulen zudem auf eine Überraschung freuen: Mit etwas Glück erhalten sie ein kostenloses Kräuterpaket für ihre Pflanzaktion. Details in Kürze unter: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de Mehr als die Hälfte der über 550 heimischen Wildbienen-Arten sind in ihrem Bestand bedroht. Die Ursachen für den Rückgang und die Gefährdung der Insekten liegen in der Zerstörung ihrer Nistplätze und in der Vernichtung oder Verminderung ihres Nahrungs­angebots. Dem wirkt „Deutschland summt!“ mit dem Pflanzwettbewerb entgegen.