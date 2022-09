4.384 Tage im Einsatz für die biologische Vielfalt

so Cornelis Hemmer. Er gründete zusammen mit seiner Frau Dr. Corinna Hölzer die Stiftung und leitet sie noch heute erfolgreich: Mit ihrem Hauptprojekt, der Initiative, etablierten sie ein bundesweites Städtenetzwerk. Dabei machen sich die 37 Partner vor Ort für Wildbienen & Co stark, wobei sie Unterstützung von der Stiftung erhalten.Seit 2016 ist auch der bundesweite Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen!“ ein Markenzeichen der Stiftung. Der Wettbewerb honoriert bienenfreundliche Pflanzaktionen von Kitas, Schulen, Firmen, Privatleuten und mehr. Seit seinem Beginn waren rund 30.000 Menschen in die Aktionen involviert. In diesem Jahr gingen 387 Beiträge ein, wobei über 8.600 Menschen eingebunden waren. Sie schufen zusammen etwa 83 Hektar naturnahe Grünfläche. Als „dritte Säule“ hat sich die Stiftung mit der Planung und Anlage von Naturgärten einen Namen gemacht. Erst kürzlich weihte sie den zweiten Berliner PikoPark in Berlin-Marienfelde ein.Start der InitiativeDetails: www.deutschland-summt.de Bienenstöcke auf 12 prominenten Berliner Institutionen;Details: www.deutschland-summt.de/die-initiative-fuer-den-bienenschutz.html Erster Gartenwettbewerb „Bienenfreundlichste Gärten Berlins gesucht“Entwicklung des Bienenkoffers für Grundschulen;Details: www.bienenkoffer.de/startseite-schule.html Neu im Angebot ist der Bienenkoffer für Kitas;Details: www.bienenkoffer.de/startseite-kita.html Neuanlage des Wildbienenschaugartens Schöneweide in Berlin-Treptow;Details: www.deutschland-summt.de/schaugarten.html Start des bundesweiten Pflanzwettbewerbs;Details: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de Start des Projekts „Treffpunkt Vielfalt“;Details: www.treffpunkt-vielfalt.de Bienensong in Kooperation mit Kinderliedermacher Reinhard Horn;Details: www.deutschland-summt.de/unsere-songs.html Start des Projekts „Wildbienenbuffets für Grundschulen“;Details: www.wildbienenbuffets.de Gartensong in Kooperation mit Kinderliedermacher Reinhard Horn;Details: www.deutschland-summt.de/unsere-songs.html Bau und Eröffnung des ersten Berliner PikoParks;Details: www.stiftung-mensch-umwelt.de/pikopark.html Bau und Eröffnung des zweiten Berliner PikoParks;Details: www.stiftung-mensch-umwelt.de/pikopark.html Ausführliche Infos für den Zeitraum 2010 bis 2020 finden Sie in der Jubiläumsbroschüre: www.stiftung-mensch-umwelt.de/files/10jahre-smu/10jahre-smu.html Die Stiftung für Mensch und Umwelt wird ihre drei Schwerpunkte, „Bundesweiter Pflanzwettbewerb“ und „Naturnahes Gärtnern“ weiter ausbauen. Insbesondere die Planung und Anlage von Naturgärten verspricht noch großes Potenzial. Mit ihrem Projekt „Treffpunkt Vielfalt – Naturnahe Gestaltung von Wohnquartieren“ ist es der Stiftung bereits gelungen, neben dem Bundesamt für Naturschutz auch einige Entscheidungsträger aus dem Wohnungsbau für ihr Tun zu begeistern.Mehr über die Stiftung unter: www.stiftung-mensch-umwelt.de Mehr überunter: www.deutschland-summt.de Mehr über den bundesweiten Pflanzwettbewerb unter: www.wir-tun-was-fuer-bienen.de Mehr über Treffpunkt Vielfalt unter: www.treffpunkt-vielfalt.de