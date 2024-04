Mädchen und Jungs entdecken das Klinikum Karlsruhe

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr hat das Städtische Klinikum Karlsruhe am bundesweiten Girls‘- und Boys‘Day am 25. April wieder Mädchen und Jungen eingeladen, typische Berufe im Krankenhaus kennenzulernen.



Dem Grundgedanken des Tages folgend, an dem Mädchen für männerdominierte Berufe begeistert werden sollen, haben die Schülerinnen einen Blick hinter die Kulissen der technischen Abteilung des Klinikums Karlsruhe geworfen. Die Handwerkerinnen und Handwerker verschiedener Gewerke sorgen jeden Tag für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Krankenhauses. So erfuhren die Schülerinnen, was es braucht, um ein Großkrankenhaus am Laufen zu halten und lernten die Ausbildungsmöglichkeiten am Klinikum Karlsruhe kennen. In den Werkstätten konnten sie unter Anleitung die eigenen Fertigkeiten an kleinen Werkstücken testen.



Die Schüler erhielten zeitgleich einen Einblick in die spannenden Berufe im Pflege- und Funktionsdienst des Klinikums Karlsruhe. Auf Station erfuhren sie alles über den Beruf des Pflegefachmanns und konnten kleinere pflegerische Tätigkeiten wie eine Blutdruckmessung selbst ausprobieren. Andere Jungen lernten im OP-Bereich das Tätigkeitsfeld der Anästhesietechnischen sowie Operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten kennen. Diese bereiten Patientinnen und Patienten auf den Eingriff vor, assistieren den Ärztinnen und Ärzten bei der Operation bzw. der Narkose und sind u.a. für die Instrumente und Medikamente zuständig, die während eines operativen Eingriffs benötigt werden.



Mit einer brandheißen Überraschung wartete des Brandschutzteam des Klinikums Karlsruhe auf: Bei einem Feuerlöschtraining löschten die Schülerinnen und Schüler selbst ein kleines Feuer.



Birgit Mangold, die Gleichstellungsbeauftragte des Klinikums Karlsruhe, zog ein positives Fazit: „Ich freue mich, dass unser Programm ausgebucht war und wir jungen Menschen die spannenden Berufe des Klinikums näherbringen konnten. Allen beteiligten Mitarbeitenden danke ich für ihr großes Engagement!“

