1.000 Möglichkeiten für Azubis und Fachkräfte aus der Pflege

Beim ersten Karrieretag am Dienstag, 10. September, stellt das Klinikum Karlsruhe die vielfältigen beruflichen Optionen im Pflege- und Funktionsdienst vor. Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen: Der „Markt der Möglichkeiten“ richtet sich an Auszubildende, die bald in den Beruf starten. Der „Hochschultag“ spricht Fachkräfte an, die Interesse an einer akademischen Laufbahn in der Pflege haben.



Die Vielfalt der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege wächst kontinuierlich. Bereits mit dem Ende der Ausbildung aber auch im Laufe des Berufslebens eröffnen sich immer wieder neue Chancen für den nächsten Karriereschritt.



Mit dem Hochschultag, der sich an Pflegefachkräfte richtet, die Interesse an akademischer Weiterentwicklung haben, und dem Markt der Möglichkeiten für Auszubildende, die die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im Klinikum kennenlernen wollen, bietet das Städtische Klinikum Karlsruhe am 10. September 2024 umfassende Informationen für die individuelle Karriereplanung im Pflege- und Funktionsdienst im größten Krankenhaus der Region.



Beim Hochschultag lernen Interessierte das Akademisierungskonzept des Klinikums Karlsruhe kennen. Absolventen und Studierende berichten aus der Praxis und über ihre Abschlussarbeiten. Außerdem stellen vier Hochschulen ihr Studienangebot vor.



Beim Markt der Möglichkeiten, der bereits zum fünften Mal stattfindet, präsentieren sich die einzelnen Stationen und Bereiche des Pflege- und Funktionsdienstes denjenigen Auszubildenden, die in naher Zukunft die Ausbildung abschließen werden. Unter anderem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt vor Ort Hospitationen vereinbaren.



Der Karrieretag findet am 10. September im Veranstaltungszentrum in Haus R statt. Los geht es um 8.30 Uhr mit dem Hochschultag, um 14 Uhr beginnt dann der Markt der Möglichkeiten. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich über die vielseitigen Karrieremöglichkeiten im Pflege- und Funktionsdienst des Klinikums Karlsruhe informieren möchten.



Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

