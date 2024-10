Städtische Kliniken Mönchengladbach weiterhin als Herzinsuffizienz-Schwerpunktklinik zertifiziert

Im Oktober 2024 erfolgte in einem externen Audit die erfolgreiche Rezertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung (DGK) als Heart Failure Unit (HFU) Schwerpunktklinik.



Herzinsuffizienz – auch Herzschwäche genannt – ist einer der häufigsten Gründe für einen Krankenhausaufenthalt in Deutschland. Hierzulande sind knapp zweieinhalb Millionen Menschen betroffen – jährlich treten 300.000 Neuerkrankungen auf. „Allein in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach sind es weit über 1.000 Patient:innen im Jahr, die mit diesem Krankheitsbild behandelt werden und die häufigste Aufnahmediagnose. Um die Versorgung von Betroffenen weiter zu verbessern, wurden in unserer Kardiologie allein seit der letzten HFU-Zertifizierung durch die DGK viele Optimierungen vorgenommen“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. med. Patrick Horn. Diese hebt die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) im Auditbericht deutlich hervor und lobt insbesondere: „Für die Behandlung der HF-Patienten gut aufgestelltes Team in einem sehr modernen und räumlich hervorragenden Umfeld. Hochmotivierte Leitung mit persönlichem Schwerpunkt im HF-Bereich. Insgesamt viele Plus-Punkte … und insbesondere keine Kritik-Punkte, die gegen eine HFU-Zertifizierung sprechen würden.“



Geschäftsführer Thorsten Celary betont die Bedeutung dieser Zertifizierung für die sichere und kompetente Patientenversorgung in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach: „Die erfolgreiche Rezertifizierung unserer Kardiologie durch die DGK ist ein Beweis für die ausgezeichnete Qualität und Professionalität, die unsere Klinik unter anderem in der Versorgung von Herzinsuffizienz-Patient:innen bietet. Wir freuen uns, mit der Neubesetzung der Chefarzt-Position durch Professor Horn im Juli dieses Jahres sowie der Einstellung weiterer hoch qualifizierter Mitarbeitenden im Team der Kardiologie, die anspruchsvollen Kriterien für eine erneute Zertifizierung erreicht zu haben.“



Die Zertifizierung als HFU-Schwerpunktklinik ist eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit des Kardiologischen-Teams im Elisabeth-Krankenhaus Rheydt. Die Kardiologie im „Eli“ hat einen hohen Stellenwert und ist eine elementare Säule für die medizinische Versorgung in Mönchengladbach und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Versorgungsqualität in der Behandlung von unter anderem Herzinsuffizienz in der Region in und um Mönchengladbach.



„Wir sind stolz darauf, die strengen Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zu erfüllen. Die Zertifizierung bestätigt nicht nur unsere hohe Fachkompetenz, sondern auch unser Engagement für die ganzheitliche Betreuung unserer Patient:innen. Wir setzen auf innovative Behandlungsansätze und modernste Technologien für eine optimale Versorgung“, sagt Chefarzt Prof. Horn.

