Großes Interesse beim Organspendetag im „Eli“

Ein zutiefst menschliches Thema, das bewegt, aufklärt und Zeichen setzt: Rund 300 interessierte Besucherinnen und Besucher machten den gestrigen Aktionstag zur Organspende „Statement fürs Leben!“ in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach - Elisabeth-Krankenhaus Rheydt - zu einem vollen Erfolg. Das „Eli“ hatte gemeinsam mit zahlreichen Experten und Kooperationspartnern geladen, um das oft tabuisierte Thema Organspende aus der Anonymität in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die Resonanz zeigt, wie groß der Informationsbedarf in der Bevölkerung nach wie vor ist: Neben intensivem Dialog an den Informationsständen wurden vor Ort direkt 150 neue Organspendeausweise ausgefüllt.



Unterstützende Worte zum Auftakt



Die 1. Bürgermeisterin Gülistan Yüksel sprach das Grußwort am Nachmittag mit sehr unterstützenden Worten. Sie betonte, dass die Organspende ein zutiefst menschliches Thema sei, das verständlicherweise viele Fragen aufwerfe – umso wichtiger sei eine Plattform, die das konkrete Vorgehen transparent und verständlich erkläre.



„Ein Dokument der Haltung“: Philosophische Impulse und medizinische Fakten



Besonders bewegend waren die Worte des Ärztlichen Direktors der Städtischen Kliniken, Prof. Dr. Huan Nguyen. Er beleuchtete das Thema aus einer asiatisch-philosophischen Perspektive:



„Für mich ist Organspende ein ethisches Statement für ein Leben nach einem Leben. Ein Organspendeausweis ist kein Dokument des Todes, sondern ein Dokument der Haltung – ein Zeichen von Mitmenschlichkeit und Verantwortung. Wir können unsere Sterblichkeit nicht verhindern. Aber wir können entscheiden, welche Bedeutung wir ihr geben. Aus einem tragischen Ende entsteht neues Leben.“



Wie diese Haltung im medizinischen Alltag verankert ist, erklärten hochkarätige Experten. Die Notfall- und Intensivmediziner Dr. med. Tim Lange und Uwe Baum (Transplantationsbeauftragte der Städtischen Kliniken) gaben Einblicke in die internen Abläufe und die Begleitung von Patient:innen. Prof. Dr. med. Kerim Beseoglu (Universitätsklinikum Düsseldorf) räumte in seinem Vortrag mit Mythen auf und erläuterte die unumstößliche, gesetzlich streng geregelte Sicherheit bei der Feststellung des Hirntods durch zwei unabhängige Fachärzte. Prof. Dr. med. Udo Boeken (ebenfalls Uniklinik Düsseldorf) ergänzte dies durch Einblicke in die vergangene und die heutige, moderne Herztransplantationsmedizin.



Emotionale Berichte aus dem Leben



Wie alternativlos und lebensrettend die Transplantationsmedizin ist, machten die Berichte von Norbert Longerich und Günther Breitenberger greifbar. Breitenberger, der vor neun Jahren ein Spenderherz erhielt, berührte das Publikum zutiefst, als er schilderte, wie das fremde Organ zu seinem eigenen wurde und ihm ein normales Leben zurückgab – trotz der verbleibenden, täglichen Herausforderungen und Risiken.



Ein Tattoo als Willenserklärung: Die OPTINK-Aktion



Ein optisches Highlight der Veranstaltung war die Aktion des Viersener Tattoo-Studios Art of Eternity rund um Stefan Muler. Das Team stach vor Ort rund 35 kostenlose „OPTINK“-Tattoos – ein minimalistisches Kreissymbol, das als unmissverständliche Willenserklärung für die Organspende dient und Angehörige im Ernstfall entlasten soll. Prof. Nguyen ging hierbei selbst mit gutem Beispiel voran und ließ sich als Erster das Motiv unter die Haut setzen, um seine persönliche Haltung zu untermauern.



Dank der Unterstützung zahlreicher Partner – darunter das Netzwerk Organspende NRW, Transplantiert e.V., der Mönchengladbacher Herzpark, die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) sowie das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit (BiöG) und die Selbsthilfe Organtransplantierter NRW – bot der Nachmittag, bei Kaffeespezialitäten vom Barista Bike und Eiscreme vom Eiscafé Toni, eine rundum gelungene und sensible Plattform für ein Thema, das letztlich uns alle betrifft.

(lifePR) (