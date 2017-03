Tourismus in Halle erreicht Rekordwerte trotz Bettenmangel

Auch die Gästezahlen von Halles Tourist-Information erreichen einen neuen Rekordwert. Mit 106.655 Besuchern in 2016 ist erstmals die 100.000-Marke überschritten (2015: 94.609). Mehr als 12.047 Gäste (+12,7 % gegenüber 2015) nahmen den Service der Tourist-Info in Anspruch. Der Anteil ausländischer Gäste liegt bei 9 % (davon 64 % aus Europa und 36 % internationale Gäste aus Übersee). Besucherstärkste Monate 2016 waren Juni, April und August mit Spitzenwerten von mehr als 800 Gästen pro Tag. 20 % und der größte Gästeanteil stammt aus Halle, der Region, Sachsen-Anhalt und Teilen Sachsens; mit jeweils 13 % aus den Nachbarbundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Berlin bis Mecklenburg-Vorpommern.**Die Erfolge bei den Ankünften und Übernachtungen gelang unter schlechtesten Rahmenbedingungen in Halle. Ende September 2015 ging mit dem Maritim Hotel Halle (Saale) das größte Tagungs- und Kongresshotel für Geschäftstourismus in Halle verloren. 2015 hatte das Maritim Buchungen von mehr als 60.000 Übernachtungen (davon 86 % Geschäftsreisende und Tagungsgäste).Insgesamt liegt der Anteil des Freizeit- und Kulturtourismus in Halle bei maximal 30 %. So hat Halle (Saale) 2016 vielmehr zweistellige Zuwächse im Freizeit- und Kulturtourismus erzielt und Verluste im Geschäftstourismus durch stark forcierte Tagungs- und Kongress-Akquise sowie Förderkulissen von der Stadt Halle (Saale) und Stadtmarketing Halle (Saale) teilweise ausgleichen, was bei gleichen Hotelkapazitäten zu erheblichen Zuwachsraten geführt hätte.Ein Teil der Maritim-Geschäftsreisenden wechselte die Location innerhalb der Stadt, ein Teil ging verloren, der größte Teil kam den Stadtrandhotels wie z. B. H+, Mercure Hotel, ibis und Hotel Konsul zugute. Die im Saalekreis erzielten Zuwächse von 10 % bei den Ankünften und 13,1 % bei den Übernachtungen belegen dies eindrücklich.* Tourismusstatistik des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt**Besucherauswertung der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH