Schweriner Schlossgarten wird zum GourmetGarten

Ende Juli verwandelt sich der malerische Schlossgarten der Landeshauptstadt erneut in das größte Open-Air-Restaurant der Stadt. Beim 11. GourmetGarten präsentieren sich rund um den Schlossgartenpavillon 16 Aussteller und Gastronomen aus Schwerin, der Region und darüber hinaus mit ihrem kulinarischen Angebot.Die Gäste des GourmetGartens können sich erneut auf ein breites Angebot an Speisen und Getränken freuen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Rinder-Carpaccio, Spanferkelbäckchen, Garnelen, Tapas, gefüllte Blätterteigtaschen, Tranchen vom Rind als BBQ mit Pfifferlingen sowie mediterrane Spezialitäten, Fisch, Kikok-Hähnchen, verschiedene Sorten Bruschetta, Wildschwein, Reh, Wilde Bratwürste und Backkartoffeln mit Lachs. Die Auswahl an Weinen umfasst unter anderem Weine aus Franken und Sachsen, begleitet von den erlesenen "Schwechower Obstbränden". Für Bierliebhaber steht Lübzer Pils bereit, und wer einen prickelnden Genuss sucht, kann die Produkte von "Mionetto" kosten.Zusätzlich erwartet der GourmetGarten seine Besucherinnen und Besucher mit einigen Neuheiten. Zu den neuen Ausstellern zählen die "Fleischerei Michelsen" aus Crivitz mit einer Auswahl an Wildspezialitäten, die Firma "Petit coin France" mit französischen Delikatessen sowie "Little Cow & Cookies" aus Hagenow mit köstlichem Bio-Eis. Zum ersten Mal präsentiert sich auch das "Mecklenburg Catering" aus Schwerin auf dem kulinarischen Event. Zudem wird der Schmied Michael Klimach am Stand der Gourmetfabrik mit seinen hochwertigen MKL-Messern zu erleben sein.Der GourmetGarten öffnet am Freitag um 16 Uhr seine Pforten. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 17 Uhr durch den Schweriner Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier. Den Auftakt des Abends gestaltet die Band "ZzippVillage", während am Samstag Andreas Pasternack für musikalische Unterhaltung sorgt. Am Sonntag gibt es das beliebte "SVZ-Koch-Quartett", bei dem in Zusammenarbeit mit der Gastro-Initiative "So schmeckt MV" und dem Landesverband der Binnenfischer auf der Gartenbühne regionaler Fisch zubereitet wird. Zwei SVZ-Leser werden zusammen mit Prominenten auf der Bühne zu kochen. Als Gäste werden der Präsident der Binnenfischer, Martin Bork, und als Koch Daniel Bockholt von der Schweriner Gourmetfabrik, jüngstes Mitglied bei „So schmeckt MV“, erwartet. Die musikalische Begleitung wird an diesem Tag von HansHagen und dem Blasorchester Grevesmühlen übernommen. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten bietet der GourmetGarten auch Tipps für gelungenes BBQ und Weinverkostungen.Alle Informationen zum GourmetGarten gibt’s unter www.schwerin.de/gourmetgarten