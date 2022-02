All-Inclusive-Urlaub in Bayern - Dank der CityCard bleiben in der Region Neumarkt keine Wünsche offen

Wer einmal All-Inclusive-Urlaub erlebt hat, weiß, wie schön und entspannt diese Zeit sein kann. Damit auch die Touristen im Herzen Bayerns dieses Gefühl genießen können, bietet Neumarkt in der Oberpfalz mit der CityCard eine Möglichkeit, zahlreiche touristische Attraktionen in der Umgebung kostenlos oder ermäßigt besuchen und nutzen können. Das Beste: Jeder Gast erhält bei der Ankunft die persönliche CityCard Neumarkt für die gesamte Dauer des Aufenthalts kostenlos vom Partnergastgeber. Mit ihr kann sich jeder seinen Urlaub ganz nach den individuellen Wünschen zusammenstellen. Wer z. B. schon immer mal herausfinden wollte, ob er ein Talent zum Golfen besitzt, freut sich über einen ermäßigten Schnupperkurs. Auch der Eintritt des weltweit einzigartigen Museums für historische Maybach-Fahrzeuge ist dank der CityCard kostenlos. Für die Frischluftliebhaber gibt es fantastische Angebote zum Radeln und Wandern. Die Touristen erhalten einen 15 Euro Gutschein auf die Tagesmiete für E-Bikes oder Fahrräder, mit denen sich dann das beeindruckende „Fahrradies“ erkunden lässt. Abwechslungsreiche Routen bieten Spaß für die gesamte Familie. Auch zu Fuß lässt sich die wunderschöne Natur rund um Neumarkt in der Oberpfalz erwandern. Hilfe bei der Routenauswahl liefert die Wanderkarte, die mit der CityCard kostenlos an der Tourist-Information erhältlich ist. Wer nach der Bewegung auf der Suche nach Entspannung ist, genießt den kostenlosen vierstündigen Eintritt im Schlossbad Neumarkt. Die moderne und großzügig gestaltete Anlage mit Innen- und Außenbereich lädt zum Schwimmen und Saunieren ein. Mehr Informationen rund um die Stadt Neumarkt und die Angebote der CityCard gibt es unter www.tourismus-neumarkt.de/citycard