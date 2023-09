Deutscher Pflegetag 2023: Akademisierung der Pflege im Fokus

Der Deutsche Pflegetag ist hierzulande DIE Fachveranstaltung rund ums Thema Pflege. Konferenz und Messe in einem Event, bei der Pflegefachkräfte, Pflegeeinrichtungen, Experten, politische Entscheidungsträger, Ausbilder und andere Interessengruppen zusammenkommen, um aktuelle Themen und Herausforderungen im Bereich der Pflege zu diskutieren, Lösungen vorzustellen und Best Practices auszutauschen.Mit unserem innovativen Studiengang „Pflege B.Sc.“ ist auch die SRH Fernhochschule – The Mobile University mit vor Ort. Mit diesem ermöglichen wir Pflegepersonen und Unternehmen einen neuen Zugang zur Akademisierung bzw. der hochschulischen Qualifikation. Ein Konzept, das überzeugt. Denn der Studiengang wurde im Mai 2023 bereits als „ Akademisches Studienangebot des Jahres “ ausgezeichnet. Inwiefern ein solches Studium bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels helfen kann, werden wir zu diesem Anlass genauer beleuchten.Der Fachkräftemangel in der Pflege ist spätestens seit Corona kein Geheimnis mehr. Darüber konnte auch der ambitionierteste Applaus vom Balkon nicht hinweghelfen. Unter dem konkreten Motto "Akademisierung der Pflege: gewollt, aber nicht gekonnt?" wird eine hochkarätige Diskussionsrunde die Bedeutung dieses Punktes in der Pflegedebatte beleuchten und kontroverse Standpunkte besprechen.Das Panel wird moderiert von Prof. Dr. Lutz Hager, Studiengangsleiter „Pflege“ an der SRH Fernhochschule und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Managed Care e.V., und Annemarie Fajardo, Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats und Mitglied der Pflegepioniere. Sie versammeln zu dieser Gelegenheit herausragende Persönlichkeiten der Pflegebranchen. Da wären Sandra Postel, Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, Vera Lux, Pflegedirektorin der Medizinischen Hochschule Hannover und Vorsitzende des Niedersächsischen Pflegerats, Prof. Dr. Djordje Nikolic, Vorsitzender der Geschäftsführung der consus Health GmbH und Studiengangsleiter Management im Gesundheitswesen an der SRH Fernhochschule, sowie Prof. Dr. Joachim Merk, Prorektor der Mobile University.In ihren Statements geben die Panelteilnehmer einen Einblick in ihre Perspektiven. So betont Prof. Dr. Djordje Nikolic: "Akademisierung in der Pflege wird auf Managementebene meist nicht wirklich gewünscht. Es fehlt an gesamthaften Personalentwicklungskonzepten, sodass die Akademisierung nur ein Schnellschuss-Pflaster für eine viel größere Wunde darstellt." Vera Lux unterstreicht: "Die rasante medizinische Entwicklung macht qualifizierte Pflegefachpersonen in der Pflege unverzichtbar. Hochschulen und Universitäten müssen diese Entwicklung vorantreiben, und der Gesetzgeber muss finanzielle Mittel zweckgebunden für die Pflege bereitstellen."Der Deutsche Pflegetag 2023 verspricht eine bedeutende Plattform für die Diskussion über die Zukunft der Pflege und die Rolle der Akademisierung in diesem Bereich zu sein. Die Veranstaltung wird nicht nur Experten ansprechen, sondern einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Pflege in Deutschland leisten. Und bei dieser Entwicklung wird die SRH Fernhochschule mit ihren Studiengängen Pflege und entsprechenden Zertifikatskursen eine wichtige Rolle spielen.