Käte Steinitz Preis für künstlerische Kollaboration 2026

Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover

Reinhard Spieler, Direktor Sprengel Museum Hannover (Laudatio)

Ausgehend von der gleichnamigen Fähre, die zwischen Frederikshavn und Göteborg verkehrt, entwickelten Dakić und Vuletić im Jahr 2023 die raumgreifende Klangskulptur „Stena Danica“. Im Zentrum steht ein begehbarer Klangkörper, dessen Oberfläche eine großformatige Zeichnung trägt, die technische Pläne der Fähre aufgreift und zu einem „Promenadendeck“ als imaginärem Erfahrungsraum transformiert.Dakić überführt Fragen nach Zugehörigkeit, Sprache sowie dem Verhältnis von Mensch und Maschine in eine Struktur„Schiffs“, das nicht als Narrativ, sondern als begehbarer Wahrnehmungsraum konzipiert ist. In der Zusammenarbeit mit Bojan Vuletić ist ein audiovisuelles Umfeld entstanden, in dem sich Bild, Klang und Bewegung als räumliche Erfahrung überlagern. Die Arbeit verdichtet Eindrücke von Unterwegssein, Übergang und Bewegung zu einem offenen Gefüge, das weniger erzählt als vielmehr räumlich erfahrbar ist.Die Zusammenarbeit von Dakić und Vuletić basiert für die Arbeit „Stena Danica“ auf der Verbindung von bildender Kunst und Musik. Die Arbeit formuliert keine illustrativen Antworten auf gesellschaftliche Fragen, sondern schafft einen Erfahrungsraum, in dem Wahrnehmung selbst zum Ausgangspunkt wird.Der Käte-Steinitz-Preis wird 2026 erstmalig verliehen. Er erinnert an die Künstlerin, Autorin und Kunstwissenschaftlerin Käte Steinitz (1889–1975), die in Hannover eng mit Kurt Schwitters zusammenarbeitete und eine zentrale Figur der europäischen Avantgarde der 1920er-Jahre war. Teile ihres künstlerischen Nachlasses befinden sich seit 2018 im Sprengel Museum Hannover.Die Preisverleihung ist öffentlich und findet am Donnerstag, 30. April 2026, um 18.30 Uhr im Sprengel Museum Hannover statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Es sprechen:Die musikalische Gestaltung übernimmt das Orchester im Treppenhaus.Danica Dakić und Bojan Vuletić sind anwesend., Kulturdezernentin, Landeshauptstadt Hannover, Direktor, Sprengel Museum Hannover, Direktorin, Kunstmuseum Bonn, Schriftsteller, Kulturmanagerin und Intendantin, Intendant, Staatsoper Hannover