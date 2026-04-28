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Käte Steinitz Preis für künstlerische Kollaboration 2026

(lifePR) (Hannover, )
Sprengel Museum Hannover verleiht „Käte Steinitz Preis für künstlerische Kollaboration“ an Danica Dakić und Bojan Vuletić. Preisverleihung mit Orchester im Treppenhaus am 30. April 2026, 18.30 Uhr. Offen für alle. Eintritt frei. Kleiner Imbiss und Getränke.

KÄTE STEINITZ PREIS FÜR KÜNSTLERISCHE KOLLABORATION 2026

Das Sprengel Museum Hannover zeichnet 2026 Danica Dakić und Bojan Vuletić mit dem „Käte-Steinitz-Preis für künstlerische Kollaboration“ aus. Gewürdigt wird die Arbeit „Stena Danica“ von Danica Dakić, entstanden in Zusammenarbeit mit Bojan Vuletić. In ihrem Werk verschmelzen Skulptur, Klang und Raum zu einer begehbaren audiovisuellen Komposition. Die öffentliche Preisverleihung findet am Donnerstag, 30. April 2026, um 18.30 Uhr mit musikalischer Begleitung des „Orchesters im Treppenhaus“ im Sprengel Museum Hannover statt.

Ausgehend von der gleichnamigen Fähre, die zwischen Frederikshavn und Göteborg verkehrt, entwickelten Dakić und Vuletić im Jahr 2023 die raumgreifende Klangskulptur „Stena Danica“. Im Zentrum steht ein begehbarer Klangkörper, dessen Oberfläche eine großformatige Zeichnung trägt, die technische Pläne der Fähre aufgreift und zu einem „Promenadendeck“ als imaginärem Erfahrungsraum transformiert.

Dakić überführt Fragen nach Zugehörigkeit, Sprache sowie dem Verhältnis von Mensch und Maschine in eine Struktur ihres „Schiffs“, das nicht als Narrativ, sondern als begehbarer Wahrnehmungsraum konzipiert ist. In der Zusammenarbeit mit Bojan Vuletić ist ein audiovisuelles Umfeld entstanden, in dem sich Bild, Klang und Bewegung als räumliche Erfahrung überlagern. Die Arbeit verdichtet Eindrücke von Unterwegssein, Übergang und Bewegung zu einem offenen Gefüge, das weniger erzählt als vielmehr räumlich erfahrbar ist.

Die Zusammenarbeit von Dakić und Vuletić basiert für die Arbeit „Stena Danica“ auf der Verbindung von bildender Kunst und Musik. Die Arbeit formuliert keine illustrativen Antworten auf gesellschaftliche Fragen, sondern schafft einen Erfahrungsraum, in dem Wahrnehmung selbst zum Ausgangspunkt wird.

DER PREIS
Der Käte-Steinitz-Preis wird 2026 erstmalig verliehen. Er erinnert an die Künstlerin, Autorin und Kunstwissenschaftlerin Käte Steinitz (1889–1975), die in Hannover eng mit Kurt Schwitters zusammenarbeitete und eine zentrale Figur der europäischen Avantgarde der 1920er-Jahre war. Teile ihres künstlerischen Nachlasses befinden sich seit 2018 im Sprengel Museum Hannover.

PREISVERLEIHUNG – ÖFFENTLICH
Die Preisverleihung ist öffentlich und findet am Donnerstag, 30. April 2026, um 18.30 Uhr im Sprengel Museum Hannover statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Es sprechen:
  • Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover
  • Reinhard Spieler, Direktor Sprengel Museum Hannover (Laudatio)
Die musikalische Gestaltung übernimmt das Orchester im Treppenhaus.
Danica Dakić und Bojan Vuletić sind anwesend.

JURY 2026
Eva Bender, Kulturdezernentin, Landeshauptstadt Hannover
Reinhard Spieler, Direktor, Sprengel Museum Hannover
Claudia Emmert, Direktorin, Kunstmuseum Bonn
Arne Rautenberg, Schriftsteller
Elisabeth Schweeger, Kulturmanagerin und Intendantin
Bodo Busse, Intendant, Staatsoper Hannover

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