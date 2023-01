ÖKO-TEST bewertet Speick Original Flüssigseife mit „sehr gut“

Speick Naturkosmetik GmbH & Co.KG

Die Speick Naturkosmetik GmbH & Co. KG mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart, ist ein Traditionsunternehmen im Bereich der Naturkosmetik-Herstellung. Gegründet 1928, legt das Familienunternehmen in vierter Generation großen Wert auf lokale Produktion, nachhaltige Rohstoffe und hochwertige Produkte. Namensgeber des Unternehmens ist die hochalpine Speick-Pflanze, die noch heute von Hand geerntet wird und exklusiv in einem Großteil der Speick Produkte zum Einsatz kommt. Ergänzend zur Speick Original Seife, umfasst das umfangreiche Sortiment Naturkosmetik in den Bereichen Haar-, Körper, Gesichts-, Sonnen- und Rasurpflege sowie Deos und Nachfüllpackungen.



Darunter befinden sich überwiegend vegane und Naturkosmetik-zertifizierte Produkte. Neben dem SPEICKshop bei der Firmenzentrale, betreibt Speick Naturkosmetik unter dem Namen SPEICKwelt zwei weitere Geschäfte in Stuttgart und Konstanz.

alles anzeigen