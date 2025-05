Mit dem Finaleinzug im DFB-Pokal, einer erfolgreichen Ligasaison und einer internationalen Premiere blicken die Sparkasse Bremen und die Werder-Frauen auf eine außergewöhnliche Spielzeit zurück. In der vierten Saison der gemeinsamen Aktion „Tore schießen. Bäume pflanzen.“ wurden durch 47 Saisontore sowie 4 Tore im Freundschaftsspiel gegen die vietnamesische Nationalmannschaft insgesamt 51 Bäume erspielt.



Sparkasse Bremen rundet im Jubiläumsjahr großzügig auf 150 auf



Die Sparkasse Bremen rundet die Zahl auf 60 Bäume auf – so viele wie noch nie in einer Saison. Damit wurden seit dem Start der Aktion im Jahr 2021 insgesamt 150 Bäume erspielt und in Bremen gepflanzt – viele davon in der Nähe von Schulen, sozialen Einrichtungen oder öffentlichen Plätzen. Ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit, Teamgeist und gesellschaftliches Engagement.



Dr. Sonja Kastin, Generalbevollmächtigte und designierte Vorständin für den Privatkundenbereich der Sparkasse Bremen betont: „Die Aktion 'Tore schießen. Bäume pflanzen.' verbindet auf besondere Weise sportlichen Erfolg mit unserem Engagement für Bremen. 150 gepflanzte Bäume stehen nicht nur für die Tore der Werder-Frauen, sondern auch für eine starke Partnerschaft, die Bremen grüner und l(i)ebenswerter macht. Wir gratulieren dem Team zu einer herausragenden Saison, die mit dem Einzug ins DFBPokalfinale gekrönt wurde."



Birte Brüggemann, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball beim SV Werder Bremen, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Toren in einer starken Saison und dank der langjährigen Zusammenarbeit mit der Sparkasse Bremen etwas für ein grünes Stadtbild tun können.“



„Tore schießen. Bäume pflanzen“: mehr Grün in den Bremer Stadtteilen



Seit der Saison 2021/ 2022 heißt es: Für jedes Tor, das die Werder-Frauen in der Bundesliga oder im DFB-Pokal schießen, wird in Bremen ein Baum gepflanzt. In der aktuellen Saison kamen zusätzlich die Tore aus dem besonderen Freundschaftsspiel in Vietnam mit dazu.



In den vergangenen Spielzeiten wurden so insgesamt 150 Bäume in Bremen in Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb Bremen und dem Bürgerpark Verein gepflanzt. Viele davon – insbesondere Obstbäume – stehen in unmittelbarer Nähe von Schulen, wie der Ganztagsschule Düsseldorfer Straße und der Grundschule an der Parsevalstraße.



Übersicht der Bäume nach Stadteilen: Hemelingen (55), Schwachhausen (40), Walle (11), Blockdiek (10), Gröpelingen (10), Hastedt (8), Bremen-Nord (6), Gartenstadt Vahr (5), Oslebshausen (4), Bahnhofsvorstadt (1).



Gemeinsames Engagement für Bremen



Bereits seit 2015 bündeln die Sparkasse Bremen und Werder Bremen ihre Kräfte, um eine positive Dynamik für die Stadt erwachsen zu lassen. Neben der Unterstützung der Frauenund Männerfußball-Bundesligateams, konzentriert sich die Kooperation insbesondere auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen und setzt gemeinsame Zeichen beim Thema Inklusion.

