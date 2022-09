Erinnerungen mit einem Schmunzeln

Karikaturenausstellung über Wiedervereinigung Deutschlands bis zum 28. Oktober 2022 in der Stadtteilfiliale der Sparkasse Bremen in Schwachhausen

Kreativ, humorvoll und gleichermaßen denkwürdig geht es aktuell bei der Sparkasse Bremen zu. Bis zum 28.Oktober 2022 zeigt die Stadtteilfiliale Schwachhausen in Kooperation mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zahlreiche Arbeiten zum Thema „Deutschland ist wieder eins“.



Eröffnung in nachbarschaftlicher Atmosphäre



Die Eröffnung, die am Dienstag, den 27. September im feierlichen Rahmen stattfand, leitete der Vermögensverwalter Fonds der Sparkasse Bremen Markus Schwiering ein. Er übergab das Wort anschließend an Cornelius Neumann-Redlin, Geschäftsführer des Nordmetall Verbands der Metall- und Elektroindustrie e. V., der sich als Ehrengast mit einer kleinen Begrüßungsrede an die anwesenden Gäste richtete. In dem anschließenden Vortrag „Die Geo-Ökonomie der Energiewende – Worum es in den grünen Konflikten von morgen geht“, gab Prof. Dr. Andreas Goldthau interessante Denkanstöße, vor welchen Herausforderungen Deutschland und die Welt in der aktuellen Energiewende politisch und wirtschaftlich stehen.



Zur Karikaturenausstellung



Im Anschluss konnten sich die Gäste in Ruhe den Werken widmen. Die Ausstellung zeigt Arbeiten, die sich in humoristischer und intelligenter Weise mit der Wiedervereinigung Deutschlands und der DDR beschäftigen. Zum Teil gestochen scharf in Wort und Bild beschäftigen sich die Sujets mit Politik und Wirtschaft der damaligen Zeit. Mal in Schwarz-Weiß, mal in Farbe werden die Werke von interessanten Kurztexten zur Historie dieser Epoche begleitet und entführen Zeitzeugen und Folgegenerationen in die Welt von Kohl, Honecker und der Deutschen Mark. „Wir sind stolz darauf, diese Werke in unseren Räumen zeigen zu können. Nicht nur politisch gesehen ist dieser historische Moment von hoher Wichtigkeit, auch in Bezug auf die wirtschaftlichen und globalen Veränderungen und Auswirkungen gilt es sich dieser Zeit immer wieder zu erinnern. Das tun wir hiermit und freuen uns in den kommenden Monaten auf viele Besucherinnen und Besucher“, erklärt Markus Schwiering. Gezeigt werden unter anderem Werke der Künstler Walter Hanel, GRESER & Lenz, Horst Haitzinger, LUFF, Jan Tomaschoff, Heiko Sakurai und Burkhard Mohr.