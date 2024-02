Achtung, Klappe!

Im Festivalkino Schauburg hebt sich am 23. März 2024 der Vorhang für rund vierzig Kurzfilmpremieren im Wettbewerb Klappe! Ab 20 Uhr beweisen sie, wie viel Geschichte in nur drei Minuten Laufzeit passt – zu einem bestimmten Motto, mit einem konkreten Gegenstand und produziert in nur 48 Stunden. In den letzten beiden Jahren hießen die Vorgaben „7 Leben“ und „Die Büchse der Pandora“. In diesem Jahr soll es heiterer zugehen, schließlich ist der Wettbewerb eine große Filmparty mit viel guter Laune. Das diesjährige Motto und der dazugehörige Gegenstand werden am 8. März um 20 Uhr verkündet. Alle Infos gibt es auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen von Klappe! und Filmfest. Ab dann bleiben genau 48 Stunden bis zur Filmabgabe.Wer sich für den Wettbewerb anmelden möchte, kann dies bereits ab dem 1. März auf www.filmfestbremen.de/klappe . Denn aufgepasst: Aus der chronologischen Reihenfolge der Anmeldungen ergibt sich die Filmabfolge am Premierenabend.Klappe! läuft bereits zum zweiten Mal mit etwas zeitlichem Abstand vor dem Filmfest Bremen, das vom 10. bis 14. April in Bremen stattfindet. „Mit Klappe! geben wir dem Publikum einen ersten Vorgeschmack auf unser Festival“, begründet Matthias Greving, Leiter des Filmfest Bremen, den vorgezogenen Wettbewerb. „Die phänomenale Bandbreite an Kurzfilmen überrascht hier jedes Jahr und ergibt zusammen mit dem Publikum aus Filmschaffenden und Filmfans eine grandiose Stimmung, die einfach Laune macht und Vorfreude auf das Filmfest weckt.“ Ilona Rieke, Programmleiterin Filmfest Bremen, resümiert eine äußerst erfreuliche Wirkung der Veranstaltung: „Die bunte Mischung von Klappe! macht hier den Charme aus und daher ist hier jede Einreichung willkommen, egal ob von Laien oder Profis. Schließlich finden alle Einreichungen den Weg auf die Leinwand. Es ist schön zu sehen, dass Jahr für Jahr sowohl die Ideen als auch das Können bei den regelmäßig teilnehmenden Teams wachsen.“ Tickets für den Klappe!-Abend voller Kurzfilmpremieren gibt es für 7,00 Euro Einheitspreis im Kino Schauburg – online und vor Ort.Auch 2024 ermöglicht die Sparkasse Bremen den Klappe!-Wettbewerb und vergibt ein Preisgeld im Gesamtwert von 3.000 Euro: zwei Publikumspreise in Höhe von 1.000 und 500 Euro, einen Jurypreis von 1000 Euro sowie eine Lobende Erwähnung mit 500 Euro Preisgeld. Am Veranstaltungsabend stimmt das Saalpublikum vor Ort über die beiden Publikumspreise ab. Über den Jurypreis sowie die lobende Erwähnung beraten die Kulturredakteurin Alexandra Knief vom Weser-Kurier, Sebastian Manz von „buten un binnen“ sowie Karin Demuth vom Künstlerhaus Bremen. Durch die Kurzfilmnacht führen die Organisatoren des Filmfests Ilona Rieke und Marc Sifrin.Alle Wettbewerbsgewinner:innen werden auf der Webseite veröffentlicht filmfestbremen.com/klappefilmfestbremen.comfacebook.com/filmfestbremeninstagram.com/filmfestbremen: Bremer Filmkunst Theater, Filmbüro Bremen: Radio Bremen, Weser-Kurier