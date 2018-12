Eine besondere Partnerschaft

01.12.18

Jedes Jahr am 1. Dezember findet der Welt-AIDS-Tag statt, um für ein Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung zu sensibilisieren. Als Zeichen der Partnerschaft mit Jugend gegen AIDS werden dieses Jahr am 1. Dezember alle Mitarbeiter des Spa & GolfResort Weimarer Land eine rote AIDS-Schleife tragen. Das Resort unterstützt den Verein bereits seit einem Jahr und stellt regelmäßig seine Räume für Meetings und Veranstaltungen von Jugend gegen AIDS zur Verfügung.



In Deutschland fehlt vielerorts das Bewusstsein dafür, dass AIDS auch in der hiesigen Gesellschaft eine Rolle spielt. Für Betroffene bedeutet dies nicht selten Ausgrenzung und Benachteiligung im täglichen Leben. Jugend gegen AIDS setzt sich international durch Aufklärungsarbeit für eine vielfältige und offene Gesellschaft ein. Diesen Antrieb teilt auch Matthias Grafe, Geschäftsführer des Spa & GolfResort Weimarer Land in Thüringen. Gemeinsam mit seinen Kollegen unterstützt er Jugend gegen AIDS bei dieser Mission und hat dafür eine Schleifen-Aktion ins Leben gerufen. Alle Mitarbeiter werden am Welt-AIDS-Tag eine rote AIDS-Schleife tragen, als Zeichen für die Zusammenarbeit und das gemeinsame Ziel, AIDS zu beenden.



„Es ist immer leicht „Nein" zu sagen, aber wir leben davon, dass Menschen an uns glauben und „Ja" sagen. Genau das hat Matthias Grafe getan und dafür sind wir sehr dankbar.“, betont JGA-Vorstand Roman Malessa.



„Ich unterstütze Jugend gegen AIDS, weil ich selbst drei Kinder habe, die in einer Zeit leben, in der sie sich der Gefahr von HIV/AIDS vielleicht gar nicht bewusst sind. Ich halte das Engagement von Jugendlichen für soziale Probleme sehr wichtig. Das ist für mich die Stütze der Gesellschaft, denn Menschen müssen sich einbringen, wenn sie etwas verändern möchten“, sagt Matthias Grafe.



Die Türen stehen immer offen



Die besondere Partnerschaft besteht nun schon seit über einem Jahr. Wenn wieder einmal Team-Sitzungen oder Wochenend-Workshops anstehen, unterstützt das Weimarer Land den Verein regelmäßig und stellt nicht nur Konferenz-Räume sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dieses Jahr wurde die Zusammenarbeit weiter ausgebaut, denn Herr Grafe setzt sich im Rahmen der Schleifen-Aktion auch dafür ein, dass die Gäste des Resorts Jugend gegen AIDS kennenlernen und mehr über die Arbeit des Vereins erfahren.



"In den Wochen rund um den Welt-AIDS-Tag organisiert Jugend gegen AIDS in Kooperation mit zahlreichen Partnern, wie Levis, Instagram und Facebook, aber auch hunderten Schulen Events, um Jugendliche aufzuklären und für eine vielfältige Gesellschaft zu werben. Immer unter dem Motte: „Do what you want. Do it with love, respect and condoms!“"



Über Jugend gegen AIDS e.V.



Jugend gegen AIDS e.V. ist eine internationale Initiative junger Menschen für die Gesellschaft von morgen. Sie leisten leidenschaftlich Aufklärungsarbeit auf Augenhöhe. In Schulworkshops für Gleichaltrige, auf Festivals und Events und mit großen Öffentlichkeitskampagnen setzen sie sich für eine vielfältige und aufgeklärte Gesellschaft ein, in der Sexualität niemals ein Grund für Ausgrenzung, Angst und Stigma ist. Schirmherr ist Dr. Frank-Walter Steinmeier.

(lifePR) (