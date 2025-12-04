Zahl neuer Azubis in der Bauwirtschaft steigt deutlich
Damit hat sich der Bauausbildungsmarkt ein weiteres Mal deutlich besser entwickelt als der Ausbildungsmarkt in der Gesamtwirtschaft. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) (Stand September) ist die Zahl der besetzten Ausbildungsstellen branchenübergreifend um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft, wo die angebotenen Ausbildungsstellen deutlich zurückgingen (-5,1 %), haben die Baubetriebe ihr Ausbildungsangebot nach Angaben der BA nahezu konstant gehalten. Dies ist sicherlich auch ein Verdienst des Umlageverfahrens, bei dem alle Baubetriebe einen Berufsbildungsbeitrag zahlen und die ausbildenden Betriebe einen Großteil ihrer Ausbildungskosten erstattet bekommen. Das Berufsbildungsverfahren wurde bereits 1976 ins Leben gerufen, besteht also seit fast 50 Jahren.
Erfreulicherweise erstreckte sich die positive Entwicklung nach Zahlen von SOKA-BAU auch auf den Hochbau, nachdem in den Vorjahren die Entwicklung in den Tiefbauberufen deutlich positiver war. Insgesamt bleiben aber immer noch überdurchschnittlich viele Ausbildungsstellen in der Bauwirtschaft unbesetzt. Während der Ausbildungsmarkt branchenübergreifend nahezu ausgeglichen ist, kommen im Tiefbau auf jeden gemeldeten Bewerber fast drei Ausbildungsstellen, im Hochbau zwei Ausbildungsstellen.
Die Jobbörse von SOKA-BAU (www.bau-stellen.de) hilft Baubetrieben bei der Besetzung der Ausbildungsstellen Sie können dort kostenlos inseriert werden. Unter www.bau-ausbildung.de können sich potenzielle Auszubildende darüber hinaus eine Übersicht über die Ausbildung in der Bauwirtschaft verschaffen.