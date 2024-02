SOKA-BAU erleichtert Anmeldung für Neukunden

SOKA-BAU hat die Neuanmeldung für Baubetriebe und ihre Dienstleister vereinfacht und schneller gemacht. Der Service funktioniert über die Website www.soka-bau.de und steht seit kurzem zur Verfügung. Die Prüfung der Teilnahmepflicht an den Sozialkassenverfahren des Baugewerbes und die Anmeldung für die Kunden ist in wenigen Minuten möglich. Mit der Umstellung entfällt die bisherige Neukundenanmeldung über das Portal SOKA-BAU-Online und über den Papierbogen.Baubetriebe / Dienstleister, die noch nicht bei SOKA-BAU gemeldet sind, melden sich auf www.soka-bau.de unter „Betrieb anmelden“ mit ihrer E-Mail-Adresse an. Danach können Daten für den eigenen Betrieb oder, als Dienstleister, Daten für Kunden eingegeben werden. Anschließend werden die Kunden schrittweise durch den Prozess geführt.Der Betrieb erhält in Echtzeit ein Prüfungsergebnis. Die Bestätigung über die Teilnahmepflicht/ -berechtigung oder eine Negativbescheinigung wird auf postalischem Weg übermittelt. Mit einer Upload-Funktion können Mitgliedsbescheinigungen und andere erforderlichen Dokumente hochgeladen werden.Erste Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv. Die Anmeldung wird als einfach und verständlich empfunden, berichtet SOKA-BAU. Auch der Internetauftritt von SOKA-BAU wurde kundenfreundlich umgestaltet. Neben einem modernen Design wurden alle Inhalte überarbeitet und die Seitenstruktur nach den häufigsten Kundenanliegen neu gegliedert.Weitere Infos zur Neukundenanmeldung finden Sie auf der Website www.soka-bau.de/service/betrieb-anmelden