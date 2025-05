Immobilieninvestment von SOKA-BAU ist erneut ausgezeichnet worden

SOKA-BAU ist erneut für sein Immobilieninvestment ausgezeichnet worden. Bei den „IPE Real Estate Global Awards 2025“ wurden gleich zwei Preise gewonnen. Zum einen ist die Zusatzversorgungskasse der Bauwirtschaft (ZVK) in der Kategorie „Regional Award Austria, Germany & Switzerland“ bedacht worden. Zum anderen gab es für die ZVK eine Auszeichnung in der Kategorie „Direct Strategy“.



Die IPE Awards werden von einer Fachjury im Auftrag von „Investment & Pensions Europe“ vergeben, einem der renommiertesten Fachmagazine für Pensionseinrichtungen in Europa. Die Preise werden in 37 Kategorien vergeben. In diesem Jahr bewarben sich 170 Teilnehmer aus 15 Ländern um eine Auszeichnung.



„Die Auszeichnung auf internationaler Ebene freut uns besonders und unterstreicht das Erfolgskonzept unserer diversifizierten Anlagestrategie “, betont Werner Schneider, Vorstand von SOKA-BAU. „Die Auszeichnungen machen deutlich, dass wir mit den Geldern unserer Versicherten sorgsam umgehen und sich die rund 310.000 Baurentner und 2,3 Millionen Anwärter auf eine solide Kapitalanlage verlassen können.“

