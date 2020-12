Weihnachtsspende für Menschen in Not

„Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Hoffnung und der Hilfsbereitschaft“. Mit dieser Aussage trifft der humedica-Internationale Hilfe e.V. den Ton der Zeit. In den letzten Jahrzehnten gab es global betrachtet wohl kein Jahr, das die ganze Welt so beschäftigt hat, wie in diesem Jahr die Corona-Pandemie. Gerade auch weil viele Menschen und Unternehmen plötzlich selbst um ihre Existenzen bangen müssen und vor noch die dagewesene Herausforderungen gestellt werden, sind Solidarität, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft immer mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung gerückt.



Die SML CarGroup®, automobiler Premium-Dienstleister für Oldtimer und Sportwagen aus Eberdingen-Hochdorf bei Stuttgart, unterstützt unter anderem auch deshalb die Aktion „Geschenk mit Herz“ der humedica mit insgesamt 700,- €. Mit der Aktion werden Kinder aus bedürftigen Familien zu Weihnachten glücklich gemacht. Die Lebenssituation vieler Kinder hat sich in den letzten Monaten zusätzlich verschärft. Mit dem „Geschenk mit Herz“ erhalten diese Kinder in Ländern wie Indien, Brasilien, Äthiopien oder Rumänien eine ganz besondere Weihnachtsfreude in Form eines liebevoll gepackten Geschenks mit Dingen, die nicht nur nützlich sind, sondern auch Freude machen.



Soziales Engagement, Verantwortung und Unterstützung, einerseits von bedürftigen Menschen, andererseits aber auch von regionalen Organisationen, Einrichtungen und Vereinen, sind Maxime, denen sich die SML CarGroup® schon länger verschrieben hat. „Für uns heißt soziale Verantwortung auch mit gutem Beispiel voran zu gehen und damit anderen Unternehmen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich sozial zu engagieren“, so Simon-Markus Loh, Geschäftsführer und Inhaber der SML CarGroup®. „Im Jahr 2020 konnten wir so durch verschiedene Aktionen und Projekte insgesamt 34.200,- € an Spendengeldern mobilisieren. Ein wichtiges Signal gerade in diesen herausfordernden Zeiten.“



