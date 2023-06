Grüne Logistikimmobilien: Wie Smartvatten Logistikimmobilien durch Wasserüberwachung zu einer nachhaltigeren ESG-Strategie verhilft

Steigende Nachfrage nach Logistikimmobilien in Europa



Die Nachfrage nach Logistikimmobilien in Europa hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Laut Catella* stieg das Transaktionsvolumen in diesem Sektor um 218% von 17 Mrd Euro im Jahr 20103 auf 56 Mrd Euro im Jahr 2023. Logistikimmobilien rücken damit immer mehr ins Blickfeld für strategische Investitionen. Der Grund hierfür liegt Catella zu Folge in den diversen Krisen der letzten Jahre. Die Corona-Pandemie, die Energiekrise sowie die letzten politische Spannungen haben in der Industrie ein Umdenken bewirkt. Unternehmen sind besorgt über Lieferengpässe und suchen durch lokale Warenhäuser sich gegen zukünftige Krisen abzusichern. Diese Entwicklung führt zu einer steigenden Nachfrage und zu höheren Mieten bei den begehrten Logistikflächen.



Gestiegene Kundenanforderungen fordern Logistikimmobilien – Der Druck auf nicht ESG-konforme Gebäude steigt weiter



Trotz der hohen Nachfrage nach europäischen Logistikimmobilien werden nicht ESG-konforme Gebäude es schwer haben Investoren und Mieter zu finden. Denn die Kundenanforderungen an Logistikunternehmen haben sich grundsätzlich gewandelt.



“Ich höre immer mehr in Gesprächen mit Branchenexperten, dass die Kundengröße von Logistikunternehmen gestiegen ist. Viele Kunden mieten heute große Teile der Immobilie vom Logistikunternehmen an und fordern deshalb auch ein Mitspracherecht”, so Alex Forcella, Sales Manager Benelux bei Smartvatten.



Damit einher steigt auch der Bedarf nach personalisierten Verbrauchs- und Abrechnungsdaten. Zudem spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Viele große Unternehmen forcieren eine ESG-Strategie und fordern dies auch vermehrt von Geschäftspartnern ein. Neben der intrinsischen Motivation der Unternehmung baut auch die internationale sowie nationale Politik beispielsweise mit der neuen EU Taxonomy immer mehr Druck auf. Logistikimmobilien mit anerkannten Nachhaltikeitszertifikaten wie GRESB, BREEAM oder DGNB bieten Ihren Kunden daher einen großen Mehrwert. Wasser – oder besser gesagt ein effizienter Umgang mit Wasser stellt dabei einen zentralen Aspekt bei den Zertifizierungen dar.



Wasserüberwachung – die ideale Ergänzung zu einer Nachhaltigkeitsstrategie und ein wichtiges Instrument zur Risikoprävention



Wenn es darum geht, die Verbrauchsdaten eines Gebäudes zu digitalisieren, stehen Strom und Gas an vorderster Front, wobei beide bereits vor mehr als einem Jahrzehnt digitalisiert wurden. Wasser wurde bisher immer vernachlässigt, aber die Dinge ändern sich schnell – nicht nur wegen der zunehmenden Wasserknappheit in vielen europäischen Regionen in den letzten Jahren und Monaten. Die Überwachung Ihres Wassers in Echtzeit verschafft Ihnen nicht nur einen Einblick in die Verbrauchsdaten Ihrer Gebäude und eine höhere Punktzahl bei Nachhaltigkeitszertifikaten, sondern gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Liegenschaften miteinander zu vergleichen, sich einen Überblick über mögliche Verbesserungen zu verschaffen und den Weg für eine durch und durch nachhaltige Strategie zu ebnen. Wenn es um die Risikoprävention im Gebäudesektor geht, können Sie durch die Überwachung von Wasser viel Geld sparen. Wenn Wasser in Echtzeit überwacht wird, können Anomalien wie Leckagen innerhalb von Stunden bemerkt und große Schäden an Ihrer Immobilie verhindert werden, welche andernfalls zu großen finanziellen Verlusten aufgrund von Renovierungen und Mietausfällen führen würden. Nach Angaben der Zurich-Versicherung** stehen mehr als 50 % der Schadensfälle in Immobilien im Zusammenhang mit Wasser, und die Schäden sind im Allgemeinen dreimal so hoch wie bei Schäden, die nicht mit Wasser zu tun haben.



Smartvattens Wassereffizienz -Service für die Logistikbranche



Smartvatten bietet intelligente Wasserlösungen für den gesamten Wasserkreislauf. Ihre leicht skalierbaren und digitalen Lösungen messen und analysieren Wasserverbrauchsdaten in Echtzeit und helfen Immobilienkunden und Wasserunternehmen, wassereffizient zu werden und ihre ESG-Ziele zu erreichen. Als Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Wassermanagement spezialisiert hat, setzt sich Smartvatten dafür ein, jährlich Hunderte von Millionen Litern Wasser einzusparen und sauberes Wasser für alle zu ermöglichen. Der Immobiliensektor ist für einen großen Teil des weltweiten Wasserverbrauchs verantwortlich und hat daher einen erheblichen potenziellen Einfluss auf die Wassereinsparung. Im Bereich der Logistikimmobilien überwacht Smartvatten derzeit mehr als 15.000 Gebäude und 200.000 Wohnungen und arbeitet mit Partnern wie PostNL, P3 und Sienna Capitals an einem nachhaltigen Wassermanagement.



„Smartvatten gibt uns einen umfassenden Einblick in den Wasserverbrauch und eventuelle Leckagen in unseren Gebäuden. So können wir die Leistung unserer Gebäude vergleichen“, so das niederländische Postunternehmen Post NL.



Kurz gesagt, die Wassereffizienz in der Logistik trägt dazu bei, die Umweltbelastung zu verringern und das Nachhaltigkeitsprofil der Immobilie zu verbessern. Durch den systematischen Aufbau von Wissen über den Wasserverbrauch der Immobilie und die Umsetzung maßgeschneiderter Maßnahmen zur Senkung des Wasserverbrauchs können Immobilienunternehmen einen Beitrag zur Lösung des Problems der Wasserknappheit leisten und attraktivere Immobilien für Kunden schaffen.



Möchten Sie mehr darüber erfahren, was Wassereffizienz für Sie erreichen kann? Treffen Sie uns auf der Provada vom 13. bis 15. Juni in Amsterdam, Niederlande, am Stand 10-34 und erhalten Sie von unseren Experten Antworten auf alle Ihre Fragen zur Wassereffizienz in der Logistik!



* Quelle: Catella Gruppe

** Quelle: Zurich Insurance America