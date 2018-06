Einfache Bedienung ist das Beste Rezept

Sie mögen beste Zutaten? Die fangen bereits bei der Küchenarmatur an, denn mit den richtigen Küchenhelfern am Spültisch lassen sich tägliche Küchenabläufe merklich entspannter angehen – so auch bei den hansgrohe Metris Select Küchenarmaturen . Hier fließen beste Qualität, langjähriges Know-how und formvollendetes Design zusammen. Großzügige Maße, unterschiedliche Auslaufhöhen sowie technische Highlights werden allen Ansprüchen gerecht und erleichtern den Küchenalltag ungemein. Wie bei allen hansgrohe Produkten überzeugen auch hansgrohe Metris Select Küchenarmaturen durch ihre Langlebigkeit und exzellente Materialien. Doch mit dem Kauf einer hansgrohe Metris Select Küchenarmatur kommen Sie in den Genuss von noch weitaus mehr Vorteilen.Dank der Select-Technologie erwartet Sie eine komfortable Wassersteuerung auf Knopfdruck. Eine kurze Berührung des Select-Druckknopfes genügt, um den Wasserfluss zu starten, eine weitere, um ihn wieder zu stoppen. Selbst wenn Sie Ihre Hände beschmutzt oder voll haben, können Sie ihn problemlos durch seine ergonomische Platzierung an der Frontalseite mit dem Arm oder Handrücken bedienen. Darüber hinaus lassen sich mit nur einem Dreh eine konstant bleibende Wassertemperatur und Wassermenge am Hebelgriff einstellen. Dass die Select-Technologie rein mechanisch funktioniert und daher keinen zusätzlichen Strom benötigt, ist ein weiteres Plus, das sowohl die Umwelt als auch Ihren Geldbeutel erfreut.Mit der ComfortZone genießen Sie verschiedene Auslaufhöhen, die sich optimal Ihrer Bausituation und Anforderung anpassen und das Befüllen großer wie auch sperriger Gestände erleichtern. Für zusätzlichen Freiraum sorgt ein schwenkbarer Auslauf, dessen Schwenkbereich in drei Stufen auf 110°, 150° oder 360°einstellbar ist. Wenn Sie sich nun auch noch für eine hansgrohe Metris Select Küchenarmatur mit Ausziehbrause entscheiden, besitzen Sie mit einem 50 cm größeren Aktionsradius an der Spüle ideale Arbeitsvoraussetzungen. Hier liefert Ihnen die lange Brause zwei Strahlarten, die Sie nach Belieben wechseln können. Der Normalstrahl befüllt große Töpfe oder Schüsseln, während der großflächige Brausestrahl sich ideal zum Säubern und Abspülen eignet. Darüber hinaus verspricht ein weicher Start des Wasserstrahls weniger Spritzer und die vertikale Griffposition eine gute Bedienbarkeit auch bei wenig Platz vor der Wand.Bei hansgrohe Metris Select Küchenarmaturen mit ausziehbarer Brause fixiert die Magnethalterung MagFit die Ausziehbrause bei ihrer Rückführung sicher im Armaturenauslauf, während die sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Führung des Schlauchs ein Verdrehen oder Blockieren verhindert.Überzeugen Sie sich selbst von den hansgrohe Metris Select Küchenarmaturen und erleben Sie, wie Ihre Arbeitsschritte durch die Kombination aus Select-Knopf und Ausziehbrause miteinander verschmelzen und sich alles mit einem halben Meter zusätzlicher Bewegungsfreiheit mühelos meistern lässt – wenn Sie wollen, sogar einhändig.Weitere preisgekrönte und technikstarke Küchenarmaturen vom führenden Markenhersteller hansgrohe finden Sie auf Skybad.de