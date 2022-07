Entdecken Sie neue Horizonte mit Kaffee von Jack Mack !

Haben Sie schon einmal einen so exquisiten Kaffee gekostet?



Nein? Dann lohnt es sich auf alle Fälle, den Kaffee von Jack Mack zu probieren. Ich werde Ihnen sagen, warum:



Jack Mack ist ein exzellenter und hochwertiger Kaffee, der Sie in das schöne Portugal entführt.



In diesem Kaffee vereinen sich hochwertige Bohnen und das Know-how aus mehr als drei Jahrhunderten portugiesischer Erfahrung. Durch diese Kombination entsteht ein Kaffee mit einem intensiven und ausgeprägten Geschmack. Sein köstliches Aroma ist intensiv und ausgewogen mit einem anhaltenden Geschmack.



Dieser intensiv rote Kaffee wurde nach lokaler Tradition und Handwerkskunst veredelt und langsam geröstet, um die beste Qualität der Kaffeebohnen zu garantieren.



Unser Ziel ist es, einen hervorragenden Qualitätskaffee zu einem vernünftigen Preis auf den Markt zu bringen. Und wir versprechen nicht zu viel!



Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben - für den deutschen Markt beträgt unser Fachhandelspreis 12 € pro Kilo inklusive Kaffeesteuer.



Mit diesem Kaffee können Hotels, Restaurants oder Coffeeshops perfekt zusätzliche Umsätze erzielen. Wenn Sie einen guten Kaffee verkaufen, werden Ihre Gäste eher bereit sein, einen weiteren Kaffee zu bestellen.



Unsere potenziellen Kunden können diesen Kaffee dank der 250-Gramm-Proben, die auf unserer Website erhältlich sind, selbst testen.



In unserem Lager in Holland befindet sich außerdem genügend Kaffee, um in ganz Europa eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten.



Dieser Kaffee ist als Bohnenkaffee und demnächst auch in Aluminiumkapseln erhältlich, die mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel sind.



Unsere schönen und farbenfrohen Verpackungen sind für die Kunden ein echter Blickfang.



Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Marke in einigen Monaten auch innovative, umweltfreundliche, biologisch abbaubare Kapseln anbieten wird, um Aluminiumabfälle zu vermeiden. Diese Kapseln werden innerhalb von zwei Monaten vollständig aufgelöst.



Wenn Sie auf der Suche nach neuen Horizonten sind und intensiven Kaffee lieben, wird Jack Mack Sie auf eine Reise mitnehmen, die Sie nie vergessen werden!