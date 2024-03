Gesundheit von Mitarbeitern – Chefsache?

Das Thema „Mitarbeitergesundheit“ rückt angesichts des demografischen Wandels, zunehmenden „Volkskrankheiten“ und psychischen Belastungen mehr und mehr in den Fokus der Betriebe. Die Politik und die Krankenkassen haben dies erkannt und bieten den Firmen mit der betrieblichen Gesundheitsförderung eine Fülle an Maßnahmen und Unterstützung zur Prävention und Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter an. Doch nicht alle Unternehmen sind vertraut mit den verschiedenen Möglichkeiten, den Vorteilen und der Nutzung dieser Angebote.Während in manchen Unternehmen schon aktiv die Gesundheitspotenziale bei den Arbeitnehmern gestärkt werden, tragen sich andere Firmen noch mit den Überlegungen für die passende Umsetzung und haben noch viele offene Fragen dazu.Mit einer kostenfreien Infoveranstaltung zur betrieblichen Gesundheitsförderung am 18. April 2024 bietet das Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt kompetente Unterstützung an. Alternativ zum Vor-Ort-Termin gibt es am 16. April 2024 eine Online-Veranstaltung. Unternehmer, Geschäfts- und Abteilungsleitungen sowie Personalverantwortliche erhalten hier wichtige Informationen und Handlungsempfehlungen, wie Mitarbeiter mit Hilfe von BGF-Maßnahmen gesund, motiviert und leistungsfähig bleiben.Gesundheitsexperten des Siebenquell zeigen die Vielfalt im Bereich der Gesundheitstrainings und der Prävention im GesundZeitResort auf. Kompakt und informativ wird zum einen die theoretische Seite beleuchtet, zum anderen die praktische Ausgestaltung und Nutzung der individuellen Möglichkeiten vorgestellt. Ein Spezialist für Steuern und Wirtschaftsprüfung wird danach die steuerlichen Vorteile der betrieblichen Gesundheitsförderung für Unternehmen darlegen sowie Tipps und Empfehlungen für die Praxis geben. Im Anschluss bietet das Siebenquell interessierten Gästen einen geführten Rundgang durch das Resort und stellt seine vielseitige Infrastruktur und Fachkompetenz im Bereich Medical Wellness vor. Ein Tipp: Badesachen nicht vergessen, denn abschließend können die Teilnehmer die Siebenquell Therme kostenfrei selbst entdecken und erleben.Mit betrieblicher Gesundheitsförderung als Teil der Unternehmensstrategie im Personalmanagement lässt sich nachweislich der Unternehmenserfolg steigern. Dabei geht es nicht nur um die Reduzierung von Krankheitstagen, sondern vor allem um die Zufriedenheit und Motivation von Beschäftigten und die damit verbundenen positiven Effekte. Zusätzlich erhöhen die richtigen Gesundheitsangebote am Arbeitsplatz die Attraktivität der Firmen als Arbeitgeber – ein wichtiger Wettbewerbsvorteil beim aktuellen Fachkräftemangel.Anmeldung zur Info-Veranstaltung unter: https://www.siebenquell.com/gesundzeit/praevention/info-veranstaltung Sie sollten jedoch nicht zu lange warten, die Plätze sind begrenzt!