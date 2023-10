7 Jahre Siebenquell – ein Grund zum Feiern!

Das Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt feiert seinen 7. Geburtstag! Zu diesem Anlass gibt es für alle Hotelgäste und Thermenbesucher gleich eine ganze Woche lang Geburtstags-Aktionen: Schnupperkurse für Aqua-Cycling und Tauchen, Meerjungfrauenschwimmen, verschiedene musikalische Highlights, eine Lichternacht in der Therme, Feuershow am Thermal-Außenbecken, Grillen im Thermengarten, einen ganzen Tag lang Beauty Produkte und Anwendungen zum Probieren, drei Tage freien Eintritt ins Fitness-Studio und zum Abschluss, am 28. Oktober, eine lange Thermennacht mit DJ! Die genauen Termine und Informationen zu den Events finden Sie unter www.siebenquell.com Vor sieben Jahren im Oktober startete das Siebenquell GesundZeitResort als Leuchtturmprojekt der Region, um den Tourismus in Weißenstadt und im Fichtelgebirge zu bereichern und gesundheitsbewusste Urlaubsgäste zu gewinnen.Nun liegen sieben bewegte Jahre hinter dem 4-Sterne-Superior Hotel mit angeschlossener Therme, besonders die letzten Jahre mit Pandemie und Lockdowns stellte das Thermen- & Wellness-Resort vor große Herausforderungen. Mit viel Energie, Durchhaltevermögen und motivierten Mitarbeitenden konnten diese gemeistert werden. Darauf ist das Siebenquell stolz und möchte dies mit seinen Gästen und Besuchern feiern!