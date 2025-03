sia digital erweitert das Produktportfolio – Einstieg in den Rechtsschutzmarkt mit DMB

„Mit dem neuen Konzept schaffen wir eine moderne und marktorientierte Rechtsschutzversicherung, die Vertriebspartner:innen größtmögliche Flexibilität bietet und zugleich durch digitale Prozesse eine schnelle und unkomplizierte Vermittlung ermöglicht“, sagt Nadine Jung, Geschäftsführerin der sia digital GmbH.



Das neue Rechtsschutzprodukt umfasst drei flexibel wählbare Tarifvarianten, die sich nach Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis und Leistungsumfang unterscheiden. Die volldigitale Abwicklung über Mr. Money ermöglicht eine schnelle Berechnung und einen unkomplizierten Abschluss. Zusätzlich profitieren Vertriebspartner:innen von einer unterjährigen Zahlweise ohne Ratenzuschläge.



Das Leistungsspektrum deckt zentrale Risiken umfassend ab. Dazu gehört ein Cyber-Rechtsschutz, der Privatpersonen gegen zunehmende digitale Gefahren absichert – laut aktuellen Studien steigen Cyberangriffe jährlich um bis zu 30 Prozent. Ergänzt wird das Angebot durch einen Arbeits-Rechtsschutz, der auch Aufhebungsvereinbarungen bis 2.500 Euro einschließt, sowie einen Kapitalanlage-Rechtsschutz für fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen mit einer Absicherungssumme von bis zu 20.000 Euro.



Weitere Bausteine sind der Verwaltungs-Rechtsschutz, der bereits im Widerspruchsverfahren greift, sowie der Schutz bei Studienplatzklagen und Parkverstößen. Eine Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit von bis zu 24 Monaten sorgt für zusätzliche finanzielle Entlastung.



Der integrierte Rechtsschutz-Service steht Vertriebspartner:innen jederzeit per Mail oder Hotline zur Verfügung und gewährleistet eine schnelle, verlässliche Unterstützung.



Mit dieser neuen Rechtsschutzlösung setzt sia digital ihren Wachstumskurs fort und unterstreicht ihre Position als Anbieter von innovativen, digitalen und leistungsstarken Versicherungslösungen, die optimal auf die aktuellen Marktanforderungen abgestimmt sind.



Über DMB



Die DMB Rechtsschutz ist ein zuverlässiger und einfach zugänglicher Rechtsschutzversicherer, der sich durch kurze Entscheidungswege, hohe Fachkompetenz und eine lösungsorientierte Vertriebsstrategie auszeichnet. Das Unternehmen setzt auf innovative Ansätze und schnelle Umsetzungen, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.



Gegründet im Jahr 1982 vom Deutschen Mieterbund (DMB), hat sich das Unternehmen als führender Anbieter im Bereich Miet-Rechtsschutz etabliert. Mit fast 850.000 versicherten Kund:innen ist DMB heute der größte Rechtsschutzversicherer in diesem Segment in Deutschland. Der Firmensitz befindet sich in Köln, wo rund 60 Mitarbeiter:innen täglich daran arbeiten, Rechtsschutzlösungen effizient und kundenorientiert bereitzustellen.



Obwohl DMB ursprünglich auf Miet-Rechtsschutz spezialisiert war, umfasst das Portfolio heute eine Vielzahl an Rechtsschutzbausteinen für private und gewerbliche Kunden. Seit 18 Jahren ist DMB erfolgreich im Maklermarkt tätig und überzeugt als konzernunabhängiges, selbstständiges Unternehmen mit einem klaren Fokus auf maßgeschneiderte Rechtsschutzlösungen. Durch die Kooperation mit sia digital GmbH erweitert DMB seine Reichweite und trägt dazu bei, innovative Versicherungskonzepte für moderne Vertriebspartner zu entwickeln.

(lifePR) (