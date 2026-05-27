Immer noch große Not in afghanischen Erdbebengebieten

Fast neun Monate nach dem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans ist die Not der Menschen in den Provinzen Kunar und Nangarhar immer noch enorm. „In den kommenden Wochen werden wir erneut 500 Familien in besonders hart betroffenen Regionen mit Lebensmittelpaketen versorgen“, kündigt der deutsche Direktor des internationalen christlichen Hilfswerks Shelter Now, Matthias Stechert, an. Die Leute hätten kaum Zugang zu Nahrung oder grundlegender Versorgung, so Stechert.



Heftige Erdstöße hatten in der Nacht zum 1. September 2025 laut Zahlen des Afghanischen Roten Halbmondes über 3.500 Menschen getötet und mindestens 4.000 verletzt. Tausende meist aus Lehm errichtete Häuser wurden in der bergigen Gegend zerstört. Shelter Now konnte damals die größte Not für über 1.500 Familien in zwei Lagern durch Verteilung von Lebensmitteln, Decken und Zelten lindern. Darüber hinaus hatte das Hilfswerk für ein regionales Krankenhaus Medikamente bereitgestellt.



Viele Familien in dem Katastrophengebiet leben aktuell immer noch in Zelten und mussten darin auch den rauhen Winter im Gebirge überstehen, heißt es in Berichten aus Afghanistan. Mit der aktuellen Verteilungsaktion knüpfe Shelter Now an die Nothilfe von 2025 an, erläutert Stechert: „Wir wollen sicherstellen, dass die betroffenen Menschen die schwierige Zeit überstehen“. Die Initiative für die neue Aktion sei von den afghanischen Behörden ausgegangen – so habe der Gouverneur der Provinz Kumar ausdrücklich um weitere Unterstützung durch das Hilfswerk gebeten, sagt der Shelter Now-Direktor.



Für die 500 Familien sowie für Witwen und Waisenkinder (zusammen ungefähr 3.500 Personen) werden Lebensmittelpakete zusammengestellt. Sie enthalten jeweils 50 Kilo Mehl, fünf Liter Speiseöl, 24 Kilo Reis, sieben Kilo Bohnen sowie Tee und Zucker. Um die Verteilung zu finanzieren, fehlen Shelter Now nach Angaben von Matthias Stechert noch rund 45.000 Euro. Daher bittet das Hilfswerk dringend um zusätzliche Spenden.



Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 0002 5230 58

(lifePR) (