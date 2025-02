Feuerholz und warmes Essen für Waisenkinder in Faizabad

In einem Waisenhaus in Faizabad im Norden von Afghanistan leben etwa 200 Jungen zwischen 7 und 18 Jahren, welche ihre Eltern wegen Krieg, Krankheit oder Armut verloren haben.,Die afghanische Regierung hat Schwierigkeiten ausreichend Nahrung, Hygieneartikel und Heizmaterial zur Verfügung zu stellen. Um diese Notlage zu lindern unterstützt Shelter Now das Waisenhaus, wie auch schon in den vergangenen Jahren.Dazu zählt der tägliche Brotbedarf, von dem Shelter Now ungefähr 40% decken wird. Letztes Jahr stellte SNI Kochgas für das Waisenhaus zur Verfügung, doch dieses Jahr wird die Regierung diese Aufgabe übernehmen. Stattdessen wird SNI monatlich für die Reinigung des Gebäudes aufkommen. Darüber hinaus wird SNI weiterhin die Gehälter der verwitweten Betreuerinnen finanzieren, um eine bessere und gesündere Betreuung der Kinder zu gewährleisten.Unser Ziel ist es, eine langfristige Beziehung zu den Kindern und dem Personal des Waisenhauses aufzubauen, welche auch über materielle Unterstützung hinaus gehen soll. Wir möchten ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind.Weitere Beiträge befinden sich hier