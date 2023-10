Bald geht es los!Kommende Woche öffnet die - nudes and flowers - selected views Group Exhibition in der Braubachstraße 34, 60311 Frankfurt am Donnerstag, 12.10. 2023, 19 Uhr die Tür.Gemeinsam mit 13 Künstler*innen unserer selected views Photographers Gallery freuen wir uns mit Ihnen auf die Vernissage. Ein bisschen Namedropping darf schon sein, hier die Künstler:innen und einige der über 70 Werke welche zu sehen und zu kaufen sein werden von:Erik Dreyer, Frank & Steff, Massimo Gardone, Bianca Patricia Isensee, Bernhard Lang, Patricia Lincke, Pavel Odvody, Thomas Rusch, Luzia Simons, Helen Sobiralski, Frank Stöckel, Heinz Wuchner12 fotografische Positionen, Braubachstraße 34, Frankfurt a.M.Man müsste schon arg in Genre-Schemata denken, um zu vergessen, wie eng Aktbild und Blumenbild kunsthistorisch miteinander verwoben sind. In der Malerei von Botticellis „La Primavera“ bis zu unzähligen Beispielen aus der Klassischen Moderne. Dass die zeitgenössische Fotografie da nicht hintansteht, belegt „nudes and flowers“ mit einem Dutzend internationaler Beiträge. Ihr Spektrum spannt sich vom Tableau vivant, das den nackten Körper mit allerlei Botanik nicht lediglich garniert, sondern gleichwertig zusammenführt, über Momentaufnahmen inszenierter Flower-Power-Schlachten bis zu ausgesprochen stillen, konzentrierten Stationen, teils sinnlich-konkret, teils transparent-abstrahiert. Es versteht sich, dass nicht nur unterschiedliche Formate, sondern auch unterschiedlichste fotografische Techniken – digitale Manipulation inklusive – den Faktor Abwechslung in der Gruppenausstellung unterstreichen. Besonderen Wert hat das Team von selected views übrigens darauf gelegt, die beiden thematischen Genres traditionell anhaftenden Erwartungen an Schönheit zu unterlaufen, indem Positionen favorisiert sind, die einen hintergründigen Umgang mit den Reizen floraler und anatomischer Motive pflegen. Ob Trompe l'oeil, Röntgendurchleuchtung, Beschwörung subtil-malerischer Farbverläufe oder kinematographisch aufwändiges Arrangement – genaues Hinschauen lohnt sich durchweg!Donnerstag, 12.10. 2023, 19 UhrEröffnungBegrüßungGeschäftsführer der Heussenstamm StiftungKurator und Mitgründer der selected views - photographers galleryder beteiligten und anwesenden KünstlerKunstgeschichtliche Betrachtung und EinführungFreitag, 13.10.2023, 16:00 Uhr .Frank&SteffSamstag, 14.10.2023, 15:00 Uhr Thomas RuschSamstag, 21.10.2023, 15:00 Uhr Pavel Odvody*Sonntag, 22.10.2023, 15:00 Uhr Heinz WuchnerSonntag 15.10.2023 11:00 - 13:00 UhrBei einem Croissant und Café geben anwesende Künstler, Kurator Bernd Sumalowitsch und Prof. Stephan Nau einen Einblick in die Ausstellung. Im Gespräch mit den Studierenden der HMKW und interessierten Besuchern, trifft langjährige Expertise auf den Blick einer neuen Generation.Auseinandersetzung mit dem Thema für die Studenten:Donnerstag, 19.10.2023, 21:00 UhrBei einem Glas Wein oder einem alkoholfreien Getränk geben ihnen der Verleger Thomas Zuhr, Hirmer Verlag und Pavel Odvody exklusiv Einblick in das Werk und Buch PAVEL ODVODY PHOTOGRAPHY. Sowie weitere Künstler der Ausstellung einen Einblick in ihre Arbeit im Gespräch.Mittwoch, 25.10.2023, 18:00 - 21:00 UhrAfterwork-Work-Event mit Kurzführungen, Bookshop, Drinks und Musik12.- 26.10. 2023 Mo–So 11:00 –18:00 UhrAusgewählte Fotobücher aus dem Hirmer VerlagMittwoch, 18.10.2023, 18:30 - 21:00UhrDonnerstag, 19.10.2023, 18:30 - 21:00UhrFreitag, 20.10.2023, 18:30 - 21:00UhrSamstag 21.10.2023, 18:30 - 21:00UhrDetails zu den Lesungen finden Sie auf https://www.openbooks-frankfurt.de/ort/heussenstamm-raum-fuer-kunst-und-stadt/ Erik Dreyer, MünchenFrank & Steff, StuttgartMassimo Gardone, Trieste, ItalienBianca Patricia Isensee, MünchenBernhard Lang, Tallinn ( Estland)Patricia Lincke, MünchenPavel Odvody, DarmstadtThomas Rusch, Berlin / ParisLuzia Simons, BerlinHelen Sobiralski, BerlinFrank Stöckel, HamburgHeinz Wuchner, Frankfurt…galerie der heussenstamm stiftungBraubachstraße 34,60311 Frankfurt am Main