Tourismusausschuss verleiht Ehrenpreis an Fahrtziel Natur

Die Schwarzwald Tourismus GmbH freut sich über die hochkarätige Auszeichnung

Der Tourismusausschuss des Deutschen Bundestags hat die Kooperation Fahrtziel Natur mit seinem Ehrenpreis 2023 ausgezeichnet. Im Rahmen der weltgrößten Tourismusmesse ITB (7.-9. März 2023) überreichte die Ausschussvorsitzende Jana Schimke am Parlamentarischen Abend der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) die Bleikristallkugel des Tourismusausschusses an Fahrtziel Natur und hob das herausragende Engagement von BUND, NABU, VCD und Deutscher Bahn hervor: „Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich Fahrtziel Natur für den Klimaschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Die beispielhafte Kooperation ist Vorreiterin für nachhaltige Mobilität im Tourismus.“



Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH sieht darin auch eine Anerkennung für die gute Zusammenarbeit der vielen engagierten Menschen im Schwarzwald: „Wir freuen uns, dass unser langjähriger Einsatz für nachhaltige Mobilität und den Erhalt der Biodiversität von den Mitgliedern des Tourismusausschusses gewürdigt wird.“ Die Naturparke Schwarzwald Mitte/Nord und Südschwarzwald sind zusammen mit der Schwarzwald Tourismus GmbH seit 2013 Teil der Kooperation „Fahrtziel Natur“ und wurden 2014 mit dem „Fahrtziel Natur-Award“ von NABU, BUND, VCD und Bahn ausgezeichnet. Neben den beiden Naturparken ist auch der Nationalpark Schwarzwald seit 2015 Mitglied bei „Fahrtziel Natur“ und das Biosphärengebiet Schwarzwald hat sich aktuell für eine Teilnahme beworben. „Mit der Teilnahme an „Fahrtziel Natur“ werden nicht nur die Schönheiten der Naturlandschaften, sondern auch die Möglichkeiten einer nachhaltigen Anreise und der Mobilität vor Ort einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht“, sagte Hansjörg Mair. „Ein wichtiges Instrument, das der Nachhaltigkeitsentwicklung im Schwarzwald Rechnung trägt ist die bereits 2005 eingeführten KONUS-Gästekarte. In rund 150 Ferienorten und damit bei mehr als 9.000 Gastgebern erhalten Urlauber bei ihrer Ankunft die kostenlose Gästekarte ausgehändigt. Jeder zweite Urlauber im Schwarzwald kann damit inzwischen Busse und Bahnen in der Ferienregion kostenfrei nutzen. Und weil immer mehr Urlauber die Bus- und Bahnverbindungen nutzen, sind auch Nebenstrecken für die Verkehrsverbünde wirtschaftlicher zu bedienen. Davon profitieren auch die Einheimischen.“



Fahrtziel Natur-Gebiete wie der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, der Naturpark Südschwarzwald und der Nationalpark Schwarzwald unterstützen die nachhaltige Entwicklung ihrer ländlich geprägten Regionen. Um sensible Naturräume vom PKW-Verkehr zu entlasten, entwickeln Trägergruppen spezielle Angebote und Konzepte, damit Gäste vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Auf diese Weise leistet die Kooperation einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Fahrtziel Natur wurde wiederholt als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Weitere Informationen unter fahrtziel-natur.de.