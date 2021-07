"Schwarzwalduhr des Jahres 2021": Alles Kuck Kuck oder was? 18 mal die Qual der Wahl

„Kuck Kuck“ müssen sie rufen, das Uhrwerk muss mechanisch ticken und das Gesamtkunstwerk im Schwarzwald gefertigt sein – damit sind schon mal die Grundbedingungen für eine Schwarzwälder Kuckucksuhr gegeben. Wie vielfältig sie in ihrer Gehäuseform sein kann, hat sich in den letzten Jahren gezeigt: Aus den braven „Bahnwärterhäuschen“ des vorigen Jahrhunderts sind wilde Abwandlungen für den Revoluzzer und stylische Uhren für moderne Trendsetter geworden. Aber was ist nun schön? Und welche Uhr verdient gar den Titel, „Schwarzwalduhr des Jahres 2021“ zu werden? Das will die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) wissen: Bis zum 31. Dezember können alle online für ihre Lieblings-Kuckucksuhr unter www.schwarzwalduhr-des-jahres.info abstimmen.Zur Wahl stehen 18 Modelle aus sechs Schwarzwälder Traditionsbetrieben. Da gibt es klassische Uhrengehäuse mit Förster, Hirsch und Hase, tanzenden Trachtenpärchen, geselliger Runde mit Bierkrügen, sich drehende Mühlenräder oder fleißige Holzhacker. Und als zeitgeistiges Gegenstück auch Uhren mit grellen Farben, Acrylglas-Fronten und peppigem Design.Als Leistungsschau des „Vereins die Schwarzwalduhr“ (VdS) belegt die Auswahl der Uhren zum einen die Qualität Schwarzwälder Handwerkskunst und zum anderen die Bandbreite der Nachfrage nach authentischem Kunsthandwerk aus der Region.Erstmals werden die Uhren online präsentiert. In Kooperation von VdS und Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) wetteifern sechs Schwarzwälder Traditionsbetriebe mit je drei Modellen um Gunst und Stimme der Uhren-Liebhaber, Schwarzwälder und Schwarzwaldfans. Diese können bis 31. Dezember 2021 für ihr Lieblingsmodell stimmen. Der besondere Anreiz: Unter allen Teilnehmern wird Mitte Januar 2022 eine wertvolle Kuckucksuhr verlost. Alle Infos und Stimmabgabe unter www.schwarzwalduhr-des-jahres.info Seit mehr als 300 Jahren werden Schwarzwälder Uhren nahezu in alle Welt verkauft. Zunächst als klassische Schilderuhr, ab Mitte des 18. Jahrhunderts mit Kuckuck, ein Jahrhundert später rief der Kuckuck aus einem Bahnwärterhäuschen und bald danach unterm Walmdach eines Schwarzwaldhofes. Seit gut 15 Jahren klingt es auch aus stylischen Kastenuhren in modernen Designvarianten aller Form und Farbe. Der „Verein die Schwarzwalduhr“ kürt seit 20 Jahren die „Schwarzwalduhr des Jahres“. Bislang waren die Uhren während des Wahlzeitraums ausgestellt, etwa in der Dorotheenhütte Wolfach, im Auto- und Uhrenmuseum Schramberg oder im Europa-Park in Rust. In diesem Jahr erfolgt die Wahl Corona-bedingt nun erstmals online. Infos zum „Verein die Schwarzwalduhr e.V.“, Sommerbergstraße 2, 78136 Schonach, unter Tel. 07722.1757, www.v-ds.org