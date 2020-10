Online-Abstimmung zum "kuckuck 20" startet

Jetzt sind Genießer gefragt: Gesucht wird ihr beliebtestes Ziel im Schwarzwald. Das können ein Restaurant, ein Ausflugslokal, ein Café, ein "Nest" (Hotels und Co.), ein Hof (ob Direktvermarkter oder Gastgeber) sowie eine genussorientierte Veranstaltung sein. Um die zweite Ausgabe des Schwarzwald Genuss-Award "kuckuck 20" bewerben sich rund 120 Genießerziele.Wer wird Publikumssieger in der jeweiligen Kategorie? Vom 27. Oktober bis 25. November 2020 kann jeder online für seine Favoriten stimmen. Dazu dürfen in allen sechs Kategorien jeweils bis zu fünf Nominierte gewählt werden. Die drei Erstplatzierten jeder Kategorie ziehen dann vom 28. Dezember 2020 bis 17. Januar 2021 ins Finale ein. Zur Online-Abstimmung und allen Nominierten: www.kuckuck-award.de STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair: "Der Schwarzwald Genuss-Award hat bei seiner Premiere 2019 mit mehr als 85.000 abgegebenen Stimmen eindrucksvoll gezeigt, wie gut sich schwarzwaldtypische Gastronomie und Gastlichkeit mit kreativer Kochkunst und modernem Ambiente verbinden können.Unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie haben ganz besonders auch Hotellerie und Gastronomie zu leiden. Dadurch freut es mich umso mehr, mit dem "kuckuck 20" wieder die Scheinwerfer auf die beliebtesten Genusshelden zu richten und ihnen für ihren Einsatz zu danken."Die aktuellen Logos und Bildmaterial von der Preisverleihung 2019 gibt es hier zum Herunterladen: https://adobe.ly/31yWzXO (bitte unbedingt das jeweilige Copyright angeben)In "Deutschlands schönste Genießerecke" entführt das Video der Schwarzwald Tourismus GmbH: