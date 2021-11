"Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald" offiziell eingeweiht

Heute (17. November 2021) ist in Freiburg das „Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald“ mit einem Festakt eingeweiht worden. Zwar schmälerte die aktuelle Corona-Entwicklung die Feierstimmung an der Wiesentalstraße 5. Aber dennoch nutzten rund 200 Vertreter aus Tourismus, Politik und Wirtschaft den anschließenden „Tag der offenen Tür“, um sich in der ehemaligen Fabrikhalle über Strategie und Ziel des Kompetenzzentrums und die ansässigen Firmen zu informieren.Durch ihre stylischen Schwarzwald-Motive verschiedener Streetart-Künstler an der Fassade zieht die Halle viel Aufmerksamkeit auf sich. Innen überzeugt sie durch moderne und großzügige Arbeitsplätze, regionstypische Materialien und hochwertiges Schwarzwald-Design. Infos unter www.kompetenzzentrum-tourismus-schwarzwald.info Elf verschiedene touristische und tourismusnahe Firmen – darunter die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) und die Hausherren „land in sicht“ AG – teilen sich gut 2000 Quadratmeter Büroflächen auf zwei Etagen. Sie sind spezialisiert auf Destinationsentwicklung, Kommunikation, Marketing, Beratung, Software-Entwicklung, Datenmanagement, Kartensysteme, touristische Innovation, Marken- und Produktentwicklung sowie Erlebnisangebote. STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair: „So können wir alle gegenseitig vom Wissen der anderen profitieren und Synergieeffekte erzielen.“Als „zentrale Anlaufstelle für touristische Anbieterinnen und Anbieter in der Region“ lobte Tourismusstaatssekretär Dr. Patrick Rapp in seinem Grußwort das neue Kompetenzzentrum: „Es bündelt wichtiges Know-how zu touristischen Themen und stellt es allen Akteuren zur Verfügung. Aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wird hier mit kreativen Ideen begegnet.“ Er dankte allen Beteiligten „für ihre wertvolle Arbeit, die erheblich dazu beiträgt, unseren Tourismusstandort noch attraktiver zu machen und zukunftsfähig aufzustellen“.Für Landrätin Dorothea Störr-Ritter, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der STG, ist „das Kompetenzzentrum so bunt und vielfältig wie der Schwarzwald und wie die Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit“. Landrat Frank Scherer ging als Vorsitzender des Aufsichtsrats der STG auf die schwerwiegenden Folgen der Corona-Pandemie für die Tourismusbranche ein: „Das Beherbergungsverbot in den ersten fünf Monaten hat für die Branche zu schweren wirtschaftlichen Einbrüchen geführt.“. Er dankte „ausdrücklich den Leistungsträgern fürs Durchhalten und der Landesregierung für die finanzielle Unterstützung, die den Betrieben, der STG und der TMBW durch die Pandemie hilft“.Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn zeigte sich überzeugt, „dass das Kompetenzzentrum Tourismus wichtige Synergien“ schaffe und appellierte an alle Tourismusschaffenden, die Ferienregion Schwarzwald auch künftig mit so viel Kreativität und Lebensfreude weiter voran zu bringen.Hausherr Ralf Vogel von der „land in sicht“ AG betonte, dass es „gelungen ist, mit der Geschwister-Stäb-Stiftung als Hauseigentümerin ein langfristiges Engagement zu vereinbaren. Dadurch ist es uns möglich geworden, die frühere Industriehalle an die Erfordernisse moderner Arbeitsplätze anzupassen.“ Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass „die Mietzahlungen dem Stiftungszweck der Fürsorge für ältere Menschen in Freiburg zugutekommen“.Die ersten Mieter sind bereits im Frühjahr 2020 eingezogen, wegen Corona verzögerte sich jedoch die offizielle Eröffnung bis in den Herbst 2021. Die Fahnen vor der Hausfront und die bunten Streetart-Motive machen deutlich, dass sich drinnen alles um Tourismus dreht. Die Streetart-Künstler wurden im Sommer beim ersten „Black Forest Streetart-Contest“ der STG ausgewählt (siehe separate Meldung).- 3000 m² Grundstücksfläche- 2.000 m² unterschiedlich große Büroflächen (aufgeteilt auf EG und OG)- Investition für den Umbau: ca. 1,8 Mio. Euro von land in sicht; dazu kommen die Investitionen der einzelnen Mieter für Ausbau ihrer eigenen Büros- Gemeinsame Meetingräume, vollausgestattete Profi-Küche, Rückzugsräume, Tonstudio, Sendezentrum, Chill- und Aktivplätze- Mehr Infos unter www.kompetenzzentrum-tourismus-schwarzwald.info - Land in Sicht: Touristisches Datenmanagement, www.land-in-sicht.de - Original Landreisen: Reisen & Erlebnisse, www.original-landreisen.de - Berggeheimnis: Outdoor-Escape-Erlebnisse, www.berggeheimnis.com - Schwarzwald Tourismus GmbH: Managementorganisation und Dachverband für die Ferienregion Schwarzwald, www.schwarzwald-tourismus.info - Saint Elmo`s Tourismusmarketing: Agentur- und Tourismuskommunikation, www.saintelmos. com- SRP Tourismus- und Regionalberatung: Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, vor allem im Bereich der nachhaltigen Entwicklung touristischer Destinationen, www.sportraumplanung.de - Agentur Bergwerk: Tourismuskonzepte, Beschilderungen, Print- und Onlinekampagnen, www.agenturbergwerk.de - AVS: Kundengewinnung und -bindung; Kartensysteme, www.avs.de - Kroncycling: Radsportreisen, www.kroncycling.de - Projekt d: Kommunikationskonzepte, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, www.projektd.de - Sebastian Birkenbeul: Software-Entwicklung, https://birkenbeul.me/