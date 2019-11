Kataloge für Touristen - Bäume fürs Klima

Die schönen Hochglanzbilder, die bunten Karten, die stimulierenden Texte – wer will sie missen? Trotz Internet und Digitalisierung: Kataloge und Prospekte haben noch lange nicht ausgedient. Zwar wurden in den letzten Jahren die Anzahl der gedruckten Seiten reduziert, doch noch immer bedruckt die Schwarzwald Tourismus Gesellschaft (STG) Jahr für Jahr rund fünf Tonnen Papier für Werbung um Schwarzwaldurlauber. Für die Papierproduktion werden Bäume gefällt, die eigentlich das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2-Emissionen) binden und so die Umwelt schützen könnten.Dem will die Schwarzwald Tourismus Gesellschaft etwas entgegensetzen: neue Bäume in der Region. Dort wo Borkenkäfer und Stürme Lücken in den Fichtenwald gerissen haben, pflanzen die Mitarbeiter neue Bäume, um langfristig einen stabilen Mischwald aufwachsen zu lassen. Der Anfang wird am Montag (11. November) oberhalb von Todtnau (Sonnhalde 20, 79674 Todtnau) gemacht: STG-Mitarbeiter und ihr Geschäftsführer Hansjörg Mair setzen die ersten von rund 500 Bäumen im Rahmen eines von mehreren Wiederaufforstungsprojekten. Unterstützt werden sie dabei durch die STG-Aufsichtsratsvorsitzende Landrätin Dorothea Störr-Ritter und Todtnaus Bürgermeister Andreas Wießner.Um 10 Uhr geben sie damit grünes Licht für die STG-Weihnachtsaktion „Bäume statt Karten“. Der Tourismusdachverband will mit den neu gesetzten Bäumen langfristig die CO2-Emissionen kompensieren, die seiner jährlichen Prospektproduktion zuzurechnen sind.Das Geld für das Pflanzgut stammt aus dem „Weihnachtsetat“. Das heißt: Gesellschafter, Aufsichtsräte, Gremienvertreter, Bürgermeister, Abgeordnete und sonstige wichtige Personen bekommen weder Weihnachtskarte noch Weihnachtsgeschenk, sondern einen Weihnachtsgruß per Mail mit Info über die Pflanzaktion. Von dem so eingesparten Geld werden Setzlinge gekauft.Mehr Infos zur Pflanzaktion „Bäume statt Karten“ gibt es bei Sascha Hotz, (Tel. 0160 4705485, hotz@schwarzwald-tourismus.info ).Journalisten/innen, die vor Ort recherchieren oder fotografieren wollen, sollten kurz vor 10 Uhr am Treffpunkt Parkplatz bei Sonnhalde 20, 79674 Todtnau sein. Siehe angehängte Karte.