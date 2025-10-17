Neuerscheinung zur Frankfurter Buchmesse: Chief Corporate Storyteller - Das Businessbuch
Autor Oliver Schwartz im Podcast-Interview mit Anja Wroblewski
Für den Turtlezone Blended Communication Podcast hat der Autor sich auf der Messe den Fragen von Moderatorin Anja Wroblewski gestellt und spricht im Interview über moderne CEO-Kommunikation und was alle Führungskräfte, Unternehmer und Selbständige davon lernen können. Er spricht über die Idee zum Buch, das er ein Herzensprojekt nennt, über modernes Leadership und welche Rolle Storytelling dabei hat.
In seinem Buch thematisiert Oliver Schwartz den „kommunikativen Hochfrequenzraum“ in dem sich Führungspersönlichkeiten heute bewegen und er erklärt in dieser Podcast-Episode wie Entscheider in dieser ständigen Öffentlichkeit souverän und strategisch agieren können.
Die neue, 24-minütige, Episode gibt es überall, wo es Podcasts gibt und in der Turtlezone Mediathek: https://www.turtlezone.de/common/episoden-blendedcommunication/corporate-storytelling/
Weitere Informationen zum Buch:
Oliver Schwartz
Chief Corporate Storyteller
ISBN 978-3-527-51237-9 | WILEY
320 Seiten | Hardcover
EVT: 08. Oktober 2025
Neuheit zur Frankfurter Buchmesse 2025!
Überall im Buchhandel erhältlich.
www.storytelling-businessbuch.de
Medien & Blogger wenden sich für Rezensionsexemplare, Autoren-Interviews oder Gastbeiträge des Autors an Vanessa Seifert (vanessa.seifert@turtle-media.de) oder Stefanie Schäfer (info@schaefer-pr.de).
Die Verlags-Pressemitteilung zur Neuerscheinung:
https://www.lifepr.de/pressemitteilung/wiley-vch-verlag-gmbh-co-kgaa/kommunikation-ist-fhrung/boxid/1038525
Über den Autor
Oliver Schwartz ist ein erfahrener Kommunikator und hat fast drei Jahrzehnte die Unternehmenskommunikation namhafter Unternehmen, auch vieler börsennotierter Gesellschaften, verantwortet. Dabei hat er eng mit den jeweiligen Vorständen und Topmanagern zusammengearbeitet. Die Veränderungen, Chancen und Herausforderungen für das Storytelling und die CEO-Kommunikation in Zeiten von Social Media und Künstlicher Intelligenz begleitet er hautnah und berät heute Unternehmer, Vorstände und Führungskräfte für den souveränen Auftritt vor Kamera und Mikrofon. Oliver Schwartz ist außerdem KI-Experte und Autor zahlreicher Bücher, darunter "KI ist Chefsache!" beim Wiley-Verlag.