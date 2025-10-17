Neuerscheinung zur Frankfurter Buchmesse: Chief Corporate Storyteller - Das Businessbuch

„Chief Corporate Storyteller“ heißt das neue Buch von Oliver Schwartz, das zur Frankfurter Buchmesse im Wiley Verlag erschienen ist. Ein Werk über strategische, überzeugende und authentische Kommunikation – für all jene, die führen, gestalten und sichtbar sein wollen.Für den Turtlezone Blended Communication Podcast hat der Autor sich auf der Messe den Fragen von Moderatorin Anja Wroblewski gestellt und spricht im Interview über moderne CEO-Kommunikation und was alle Führungskräfte, Unternehmer und Selbständige davon lernen können. Er spricht über die Idee zum Buch, das er ein Herzensprojekt nennt, über modernes Leadership und welche Rolle Storytelling dabei hat.In seinem Buch thematisiert Oliver Schwartz den „kommunikativen Hochfrequenzraum“ in dem sich Führungspersönlichkeiten heute bewegen und er erklärt in dieser Podcast-Episode wie Entscheider in dieser ständigen Öffentlichkeit souverän und strategisch agieren können.Weitere Informationen zum Buch:Oliver SchwartzEVT: 08. Oktober 2025Neuheit zur Frankfurter Buchmesse 2025!Überall im Buchhandel erhältlich.Die Verlags-Pressemitteilung zur Neuerscheinung:Über den AutorOliver Schwartz ist ein erfahrener Kommunikator und hat fast drei Jahrzehnte die Unternehmenskommunikation namhafter Unternehmen, auch vieler börsennotierter Gesellschaften, verantwortet. Dabei hat er eng mit den jeweiligen Vorständen und Topmanagern zusammengearbeitet. Die Veränderungen, Chancen und Herausforderungen für das Storytelling und die CEO-Kommunikation in Zeiten von Social Media und Künstlicher Intelligenz begleitet er hautnah und berät heute Unternehmer, Vorstände und Führungskräfte für den souveränen Auftritt vor Kamera und Mikrofon. Oliver Schwartz ist außerdem KI-Experte und Autor zahlreicher Bücher, darunter "KI ist Chefsache!" beim Wiley-Verlag.