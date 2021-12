Schultheiß Projektentwicklung AG entwickelt bisher größtes Projekt im geförderten Wohnungsbau

Es wird das bisher größte Projekt im geförderten Wohnungsbau für die Schultheiß Projektentwicklung AG sein: Im neuen Nürnberger Stadtquartier Lichtenreuth wird der Bauträger dringend benötigte Mietwohnungen für kleinere Einkommen schaffen. Das dafür von der Aurelis Real Estate Service GmbH erworbene Grundstück an der Bruneckerstraße umfasst eine Fläche von rund 14.800 m².



Wohnraum in Nürnberg ist ein knappes Gut. Bezahlbarer Wohnraum in Innenstadtnähe erst recht. Spürbare Entlastung schaffen soll das neue Stadtquartier Lichtenreuth, das auf dem Gelände des ehemaligen Südbahnhofs entstehen wird. Planungen sehen für das 90 Hektar große Areal südlich des Innenstadtgürtels eine Mischung aus Wohn- und Gewerbeimmobilien, Schulen und Kindertagesstätten sowie großzügigen Grünflächen vor. Die neu gegründete Technische Universität Nürnberg wird hier zudem ihren Campus bekommen. Sowohl mit dem Pkw als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine gute Erreichbarkeit gegeben. Der beliebte Volkspark Dutzendteich befindet sich fußläufig etwa 15 Minuten entfernt.



Entlastung für angespannten Mietwohnungsmarkt



Insgesamt wird in Lichtenreuth Wohnraum für 6.000 Einwohner entstehen. Einen Teil dazu beitragen wird das Bauvorhaben der Schultheiß Projektentwicklung AG. „Es ist uns eine große Ehre, an der Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth mitzuwirken“, sagt Michael Kopper, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG, voller Stolz. „Wir sind uns der Bedeutung dieser Quartiersentwicklung für die Stadt Nürnberg und die mehr als angespannte Situation auf dem hiesigen Immobilienmarkt bewusst.“



Haushalte mit geringem Einkommen profitieren



Die geplanten Wohnungen unterliegen der einkommensorientierten Förderung (EOF) der Stufe I, die den künftigen Mietern einen staatlichen Mietzuschuss garantiert. Dessen Höhe wird vom Einkommen abhängig gemacht. In Stufe I erhält der Mieter die höchstmögliche Förderung. „Mit unserem Neubau in der Bruneckerstraße werden wir Alleinstehenden, Paaren und Familien mit Kindern ein vielfältiges Angebot an bezahlbaren und energieeffizienten Mietwohnungen bieten können“, erläutert Michael Kopper.



Der Baukunstbeirat der Stadt Nürnberg hebt vor allem vier geplante Sonderbauten des Bauvorhabens hervor. Diese seien „leicht zurückgesetzt und bilden so jeweils einen kleinen Vorplatz zur Straße hin aus. […] Hier werden große, für eine mehrköpfige Familie sehr schöne Wohnungen entstehen“.



Planungen durch Architekturbüro Schellenberg + Bäumler



Die Planungen des Neubaus werden durch Prof. Dipl.-Ing. Manuel Bäumler von der Schellenberg + Bäumler Architekten GmbH aus Dresden vorgenommen. Das Architekturbüro hatte beim städtebaulichen und landschaftsplanerischen Planungswettbewerb für das Quartier Lichtenreuth mit der Qualität seines Bebauungskonzepts überzeugt.



Der Zeitplan zum weiteren Verlauf des Bauvorhabens wird in naher Zukunft konkretisiert.

