GOURMETFLEISCH.DE - „Zertifizierter Grillexperte“ an der Fleischerschule Landshut

Grillen und Barbecue (BBQ) sind längst kein Hobby mehr. In den letzten Jahren hat eine sprichwörtliche Professionalisierung stattgefunden. Das Garen auf lodernder Glut begeistert Millionen von Menschen von der Zubereitung bis zum Genuss. Und das nicht nur privat: Mittlerweile basieren viele Gastro-Konzepte vollständig auf den betörenden Aromen von Feuer und Rauch. Und sogar die gehobene Spitzengastronomie setzt in ausgereiften Menüs oder bei der Entwicklung von neuen, überraschenden Karten immer mehr auf unkonventionelle „Barbecue-Elemente“. Die einzigartigen Aromen verleihen vielen Gerichten ein gewisses Extra und begeistern die Gäste. Doch für geschäftlichen Erfolg am Grill braucht es etwas mehr als nur Spaß. Demzufolge bieten jetzt GOURMETFLEISCH.DE aus Mönchengladbach und die 1. Bayerische Fleischerschule Landshut eine mehrtägige Weiterbildung an, die einen zum versierten und zertifizierten Grillexperten macht.Gourmetfleisch-Geschäftsführer Burkhard Schulte freut sich über die Zusammenarbeit:Durch den Slogan, „Der Spezialist, wenn’s ums Barbecue geht!“, wird schnell klar, wo die Reise hingeht. Diverses Profiwissen sowie viele praktische Skills machen aus den Kursteilnehmern breit aufgestellte Grill-Spezialisten, die sich und ihr gastronomisches Konzept oder ihre geschäftliche Expertise voranbringen wollen.Neben wichtigem Basiswissen, wie „das perfekte Steak vom Grill“, stehen in Landshut auch Gesundheitsaspekte rund ums Grillen auf dem Programm. Über Unterrichtseinheiten wie „New Cuts“, „Trend Premium Fleisch“ oder „The Holy Trinity of BBQ“ tauchen die Teilnehmenden tiefer in Fleischkunde und -zuschnitte ab – aber natürlich werden auch perfekt zu grillende Fischarten sowie vegetarisches Grillen mit Gemüse ausführlich behandelt. Fundiertes Foodpairing-Wissen bezüglich Beilagen, Soßen sowie korrespondierenden Weinen und Bieren komplettiert die umfangreiche Grill-Expertise. In Unterrichtseinheiten wie „Tastingorganisation“ und „Veranstaltungsmanagement“ lernen die Absolventen ihre neuen kulinarischen Skills erfolgreich in ihre Unternehmen oder Ideen zu integrieren.Dass die 1. Bayerische Fleischerschule Landshut mit den Mönchengladbacher Steak-Enthusiasten kooperiert, ist kein Zufall. Beide Institutionen handeln seit ihrer Gründung nach den gleichen Idealen: höchste Fleischqualität und höchste Fleischkompetenz. GOURMETFLEISCH.DE hat als einer der ersten Online-Metzgereien zertifizierte Fleischsommeliers im Team verzeichnen können. Und seit der Gründung im Jahr 2008 stehen echte Metzgermeister hinter allen Produkten, die digital angeboten werden. Diese zertifizierte Expertise, die bei online Steak-Shops leider nur selten vorkommt, möchte GOURMETFLEISCH.DE fördern. Deshalb lernen, grillen und genießen die Teilnehmenden des zertifizierten Grillkurses (BFS) Produkte von Burkard Schulte und seinem Team.Yannick Meurer, einer der Fleischsommeliers bei GOURMETFLEISCH.DE, sieht die Kooperation als wichtigen Schritt zu mehr Qualität:Neugierig macht beim Blick in das Kursprogramm u.a. auch das Modul „Wettbewerbsgrillen“. Hier werden nicht nur über die Regeln für BBQ-Wettkämpfe doziert – wie KCBS-, SCA- und GBA-Regeln – sondern die Teilnehmenden treten auch selbst in einem Team-Grillwettbewerb gegeneinander an. Eine Jury um GOURMETFLEISCH-Grillmeister Stefan van den Eertwegh, Kapitän des sehr erfolgreichen Teams „Wild West BBQ“, wird die Teamleistungen bewerten.Übrigens: Infomaterial und Anmeldeunterlagen kann man über die Internetpräsenz der Fleischerschule Landshut anfordern: www.fleischerschule-landshut.de/kursprogramm/zertifizierter-grillexperte/ Der erste Lehrgang findet vomin Landshut statt.sowie viel Herzblutund innovativen Ideen bildet „Der Campus der Fleischbranche“ seit 1928 aus. Die inhabergeführte Privatschule der vierten Generation hat sich, nach eigener Aussage, den Fach- und Führungskräften der Fleischbranche verpflichtet. Das Team aus regionalen fest angestellten Mitarbeitenden und nationalen sowie internationalen Honorardozierenden vermittelt zeitgemäßes Know-how in Spitzenqualität, das sich regelmäßig den steigernden Anforderungen der Branche anpasst.