Falscher Hase, richtig lecker: Der Bunny Burger von Gourmetfleisch.de

Unter dem Motto „Für Groß und Klein mit großem Hunger“ wollen die Genuss-Experten um Gourmetfleisch-Geschäftsführer Burkhard Schulte das Osterfest 2021 zu einem schönen Familienevent machen, bei dem alle Familienmitglieder Spaß und Genuss erleben können. Der ungewöhnliche Bunny Burger – ein sattes Burger Patty in Hasenform – besteht aus bestem Rindfleisch und wird von den hauseigenen Metzgermeistern und Fleischexperten in Handarbeit gefertigt. Obwohl Burkhard Schulte selbst ein großer Fan aller klassischen Osterbraten-Varianten ist, „muss man auch mal etwas Neues ausprobieren“, verkündete er motiviert. Und fuhr fort: „Der Bunny Burger soll an Ostern große Gourmets mit seiner genialen Fleischqualität begeistern und kleine Genießer mit der außergewöhnlichen Form, die einfach Spaß macht.“Die Idee zum Gourmetfleisch.de Bunny Burger kam von den zwei zertifizierten Fleischsommeliers Timo Schwarz und Yannick Meurer, die ihre Sommelier-Ausbildung gerne mit viel Kreativität und spontanen Bauchentscheidungen kombinieren. Direkt nach ihrem kulinarischen Geistesblitz verschwanden sie mit den Koch- und Produktexperten aus ihrem Team breit schmunzelnd in der Testküche, um die ersten Prototypen zu formen, zu braten und zu probieren. Am nächsten Tag war sich die ganze Gourmetfleisch-Belegschaft bei der Verkostung einig: „Frohe Ostern sind garantiert.“Hochauflösendes Bildmaterial: https://gourmetfleisch.net/index.php/s/etuXlxeof1ZRAkk