Die leckerste Wahl Deutschlands

Die innovativen Genussexperten von Gourmetfleisch.de kommen für gewöhnlich selbst gerne mit verrückten Ideen und Kreationen um die Ecke, wie beispielsweise dem HamDog oder dem Black Angus Donut Burger, aber seit heute rufen sie alle Burger-Fans dazu auf, selbst kreativ zu werden. Die von Gourmetfleisch.de initiierte „Wahl zum Burgermeister Deutschlands“ richtet sich an alle Koch-, Burger- und Grill-Enthusiasten, die sich kulinarisch kreativ austoben und sich den Titel „Deutschlands Burgermeister 2021“ holen wollen. Abgesehen vom Ruhm und Ehre winken satte Preise auf die fünf besten Burger-Entwickler und -Entwicklerinnen, die jedes Genuss-Herz höher schlagen lassen. Vom Steak-Abo bis zum Oberhitze-Grill. Die Regeln für die Teilnahme sind denkbar einfach: Aus „ehrlichen Zutaten“ einen schmackhaften und gesunden Burger kreieren, der die Juroren durchweg begeistert. Die Rezept-Kreationen können vom 11. bis 23. Mai 2021 mit Foto und Kurzvideo via E-Mail an steakexperten@gourmetfleisch.de eingereicht werden. Wer schon teilnahmehungrig ist, kann sich ab jetzt mit dem Gutscheincode BURGERMEISTER21 ganze 15% Rabatt auf Burger und Buns im Gourmetfleisch.de-Shop sichern. Alle weiteren Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.gourmetfleisch.de/... Gourmetfleisch.de-Geschäftsführer Burkhard Schulte freut sich ebenfalls auf die Einreichungen: „Es ist immer richtig geil zu sehen, was für geniale Rezeptideen unsere Kunden haben.“Der Oberbürgermeister von Mönchengladbach, Felix Heinrichs, ist nicht nur Schirmherr der ganzen Aktion, sondern sitzt auch selbst in der Burger-Jury. Reiner Bonhof, Fußball-Weltmeister, Ex-Borussia-Profi und aktueller Borussia-Vizepräsident, steht ihm bei der Entscheidungsfindung zur Seite. Zu diesem Spitzen-Duo gesellen sich noch zwei zertifizierte Fleischsommeliers von Gourmetfleisch.de, Timo Schwarz und Yannick Meurer, sowie der Profi-Grillmeister Stefan van den Eertwegh von P.Nuts.BBQ. Die leidenschaftlichen Burger-Geniesser Timo und Yannick sind sich einig: „Das wird das Burger-Highlight des Jahres.“