BBQ-Olymp auf 1540 Metern: Gipfelstürmer im Genussrausch!

Am 23.3.2024 ist es endlich so weit: Mit dem „Jack the Münz Feuerplatte“ kommt es zum kultigsten Grill & BBQ-Wintersportevent Deutschlands. Bei eisigen Temperaturen grillen dann 22 Grillteams in Hörnis Nest auf 1.540 Meter Höhe in der Grillschule Allgäu in Bolsterlang im Schnee um den begehrten Grilltitel.Mit dem legendären Schlachtruf „Let’s do BBQ“ eröffnen die Veranstalter Rudolf Jaeger vom Grillsportverein, Deutschlands größtem Online-Grillforum und Adi Blanz, Betreiber Deutschlands höchster Grillschule, der Grillschule Allgäu, das jährlich stattfindende Grillevent. Zu diesem Zeitpunkt haben sich bereits 22 Teams mit je vier grillfanatischen Mitgliedern auf dem Berg versammelt und Ihre BBQ-Stage aufgebaut, alles beäugt von zahlreichen neugierigen Zuschauern, darunter meist auch einige auf Skiern. In diesem Jahr grillen alle Teams auf einer Feuerplatte der Manufaktur Münz, daher der Titel des Wettbewerbs.O-Ton im Regelwerk: „Die Veranstaltung ist nur für die richtig harten, erfahrenen und mutigen Wintergriller geeignet, also keine Warmduscher, Weicheier oder Heulsusen…“ Deshalb ist es eine wahrhaftige Herausforderung, die zwei geforderten Gänge „Surf & Turf“ und „Dessert“ innerhalb einer vorgegebenen Zeit vom Grillrost zu zaubern. Für die mehrköpfige Jury werden die Gerichte im Food Container serviert. Jedes Team stellt seine Kreationen zusätzlich am „Tellertisch aus“, sodass alle einen Blick auf die jeweilige Kreation werfen können. Aber es geht natürlich nicht nur um die Optik, sondern vornehmlich um Geschmack und z.B. den richtigen Garpunkt der Hauptkomponenten des Gangs. So lautet die Vorgabe bei Garnelen von der Deutschen See mind. 58 °C, beim US Rib-Eye Steak von Gourmetfleisch.de ca. 53 °C Kerntemperatur.Gourmetfleisch.de sponsert bereits im zweiten Jahr in Folge diese außergewöhnliche BBQ-Competition: „Es ist eine Freude, den positiv bekloppten Grillern bei der Arbeit zuzuschauen. Die Bedingungen auf dem Berg sind extrem anspruchsvoll“, so Yannick Meurer, Eventmanager und Fleischsommelier der Firma Gourmetfleisch.de. Weiter sagt er: „Um von unserer Seite für die bestmögliche Ausgangssituation zu sorgen, stellen wir allen Teams den bestmöglichen Rohstoff zur Verfügung. Dieses Jahr erhalten sie für den Surf & Turf-Hauptgang perfekt portionierte und küchenfertig parierte Entrecôtes vom American Beef.“Stichwort Fleisch aus den USA: Für viele Fleischfans kommt das beste Fleisch der Welt hierher. Das große Thema BBQ sorgt mit u.a. inzwischen unzähligen verschiedenen Teilstücken, den sogenannten „Cuts“ und dem Thema „From Nose to Tail“, das die ganzheitliche Verwertung des Tieres propagiert, auch hier in Deutschland für Aufmerksamkeit. Bei Gourmetfleisch.de gehören U.S. Beef und seit neustem auch U.S. Pork zu den gefragtesten Artikeln.Am Samstag, dem 23.3.2024, treffen sich die Grillteams um ca. 7.30 Uhr an der Talhütte, um von dort aus mit der Gondel zum Austragungsort zu gelangen. Der eigentliche Grillwettbewerb läuft von ca. 11:00 – 15.00 Uhr. Die Siegerehrung ist dann für ca. 18.00 Uhr in der Talhütte geplant. Wer also noch nichts vorhat, der sollte mal vorbeischauen. Wer einmal in der Nähe ist, wird vom Grillduft geleitet werden. In diesem Sinne: Let’s do BBQ!Adresse: Grillschule Allgäu